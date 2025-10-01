Skupština grada Kraljeva počela je ovog jutra bez opozicije - jer su ih dočekali policija, privatno obezbeđenje i detektor metala

Odbornike koji su došli na nove sednice gradskih skupština Kraljeva i Čačka dočekale su 1. oktobra pojačane policijske snage.

U Kraljevu su osim policije, prisutni i radnici privatnog obezbeđenja, navode opozicioni odbornici.

Sednica skupštine Kraljeva počela je bez prisustva opozicije, jer im nije dozvoljeno da slobodno uđu u zgradu, pa je došlo do koškanja.

Kako za „Vreme” kaže Predrag Voštinić iz kraljevačkog Lokalnog fronta, policija pretresa i pušta opozicione odbornike da uđu jedan po jedan.

„Ulazimo jedan po jedan da nas pretreseju, a ove sve ostale su pustili u gomilama bez pretresa pre sednice”, kaže za „Vreme” Voštinić.

Na dan sednice nova pravila ulaska u salu, nenormalna kolicina privatnoj obezbedjenja i pretres! pic.twitter.com/X702USlX60 — ПРЕГРАД (@PredragVostinic) October 1, 2025

Sednica je, kaže, počela, a opozicioni odbornici su upisani kao odsutni.

Novi detektor metala

Jutros je na ulazu u zgradu postavljen detektor metala, a privatno obezbeđenje tražilo je da se detaljno pregleda svaki od opozicionih odbornika.

To su, međutim, odbornici opozicije odbili, nakon čega je došao jedan policijski vod iz Kraljeva koji je postavljen na ulazu u zgradu ispred odbornika opozicije i onemogućava im ulazak.

Osim policije, prisutni su i radnici privatnog obezbeđenja.

Odbornici opozicije traže da ih pretrese policija, a ne privatno obezbeđenje.

„Mi ne znamo, prvo, da li ima neko licencu da me pretresa unutra, bez ikakve javne nabavke su stavili nekakve detektore. Ovo je bukvalno farsa, to će trajati još neki dan, neku nedelju, ali zamislite da ovako funkcioniše država. Evo vam, vi me pretresite, šta god hoćete, da vidimo ko će unutra vas da pretrese“, poručio je policajcima Predrag Voštinić, prenosi N1.

Pojačane policijske snage dočekale su ovog jutra i odbornike u Čačku.

Raniji slučajevi

Bliski susret predstavnika opozicije i radnika privatnog obezbeđenja događao se i ranije u Kraljevu, kada su predstavnici Lokalnog fronta izbačeni iz zgrade.

Nedavno je bilo koškanja i u nekoliko zasedanja skupštine Zaječara, ali i u Kosjeriću.

Ranije ove godine, pripadnici privatnog obezbeđenja tuklo je aktiviste ispred Skupštine grada Beograda.

