Lokalni izbori

01.октобар 2025. Bojan Bednar

Ujedinjeni protiv režima u Negotinu i Mionici

Sagovornici „Vremena“ ističu da bi protivnici režima na predstojećim lokalnim izborima u Negotinu i Mionici trebalo da se ujedine u što veću koaliciju. U slučaju da izbori budu pokradeni, a sva je prilika da će tako biti, ne treba polagati nade u institucije

RTS

01.октобар 2025. A.I.

Jelena Popadić Sumić: „Oprostite, deco, i mi se stidimo“

“Poštovana deco, oprostite. Oprostite, ako možete”, napisala je odgovorna urednica dečjeg programa RTS-a Jelena Popadić Sumić u autorskom tekstu za “Vreme” još krajem aprila, izvinjavajući se za uređivačku politiku Javnog servisa. Nije tada ni slutila na kakvim će se mukama i zbog čega naći krajem septembra