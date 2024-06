„Sigurno postoje mesta koja nismo uspeli do kraja da razotkrijemo i da je to uticalo na konačan ishod rezultata. Mislim da smo pokazali da se ne predajemo", naglasio je Pavle Grabović za „Vreme"

Lider Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović ocenio je za „Vreme“ da današnji događaji potvrđuju „korpus predvidivih i očekivanih nepravilnosti kada je reč o Srpskoj naprednoj stranci“.

Mislim da smo u odnosu na prethodne izborne cikluse verovatno povučeni tim iskustvom spremnije i adekvatnije reagovali na takve manipulacije. Sigurno postoje mesta koja nismo uspeli do kraja da razotkrijemo i da je to uticalo na konačan ishod rezultata. Mislim da smo pokazali da se ne predajemo, da smo se zaista trudili da svaki glas građana Beograda bude odbranjen koliko god je to bilo u našoj moći. Svaki narodni poslanik, svaki odbornik, svaki kandidat i aktivista je pružio 150 odsto svojih mogućnosti“, rekao je Grbović.

On je dodao da je „ponosan na te ljude bez obzira na to kakav će biti konačan rezultat“.

„Izlaznost se kreće u nekim očekivanim granicama. Priželjkivali smo da će izlaznost biti nešto veća. Gledamo izlaznost po određenim opštinama. Ono što je nama bilo neočekivano jeste izlaznost u opštinama kao što su opština Palilula i Zvezdare koja je niža od proseka, očekivali smo da će taj prosek biti bolji. Rezultati i izlaznost pokazuju da postoji opravdano očekivanje da će doći do oslobađanja određenih opština i da će biti zanimljivo, pogotovo u opštini Novi Beograd. Verujem da kada se budu prebrojali glasovi za Beograd, pre nego što se pređe na brojanje glasova za opštine da ćemo imati presek

projekcije očekivanja i tek nakon toga moći ćemo da damo ukupnu ocenu“, istakao je Grbović.

Zaključio je da „ostaje žal za time što nije bilo jedinstvenog nastupa opozicije na ovim izborima“.