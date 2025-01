Viši sud u Novom Sadu saopštio je u petak (10. januara) da je odbio predlog Višeg javnog tužilaštva u tom gradu da se okrivljenom Goranu Vesiću odredi pritvor, piše FoNet.

Vesiću se ranije podignutom optužnicom stavlja na teret izvršenje krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti.

Odlukom suda se, između ostalog, ukazuje i da je 27. novembra prošle godine tada osumnjičenom Vesiću ukinut pritvor jer ne postoji osnovana sumnja da je izvršio krivično delo koje mu se i sada optužnicom stavlja na teret.

Sud je naveo da je optužnica sada u fazi ispitivanja osnovanosti u smislu odredbe člana 337. Zakonika o krivičnom postupku, te da je predlog javnog tužioca za određivanjem pritvora u ovoj fazi postupka, a prema okrivljenom Goranu Vesiću ostao nejasan i neobrazložen, posebno imajući u vidu da tužilac ne navodi nove činjenice i okolnosti koje bi potkrepile njegov predlog.

Iskaz Jelene Tanasković

Osumnjičena v. d. direktorka Infrastrukture železnica Srbije Jelena Tanasković je na saslušanju 22. novembra u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu prebacila svu odgovornost za projekat Železničke stanice Novi Sad na bivšeg ministra Gorana Vesića, pokazali su dokumenti u koje je Nova ekonomija imala uvid.

Tanasković je u iskazu pred tužiocem tvrdila da je Vesić insistirao da on vodi sve projekte jer se navodno tako dogovorio sa predsednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem.

„Ministar Vesić mi je rekao da je to jedini uslov da budem direktor (Infrastrukture železnice Srbije, prim. aut.), da prihvatim da on apsolutno upravlja i vodi sve projekte, jer je on navodno dogovorio sa predsednikom da se svi projekti isključivo tako vode”, rekla je Tanasković.

