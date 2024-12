Osumnjičena v. d. direktorka Infrastrukture železnica Srbije Jelena Tanasković na saslušanju u tužilaštvu prebacila je svu odgovornost za projekat Železničke stanice Novi Sad na bivšeg ministra Gorana Vesića, pokazuju dokumenti u koje je Nova ekonomija imala uvid. Tanasković je u iskazu pred tužiocem tvrdila da je Vesić insistirao da on vodi sve projekte jer se navodno tako dogovorio sa predsednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem.

Istovremeno, advokat Ivan Ninić podelio je na društvenoj mreži Iks, kako je naveo, dokument Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u kojima su označena odgovorna lica za velike projekte koji su poslednjih godina rađeni u Srbiji, ali ni u jednom se ne pominje ime Gorana Vesića.

„Ministar Vesić mi je rekao da je to jedini uslov da budem direktor (Infrastrukture železnice Srbije, prim. aut.), da prihvatim da on apsolutno upravlja i vodi sve projekte, jer je on navodno dogovorio sa predsednikom da se svi projekti isključivo tako vode”, rekla je Tanasković.

Ovo se vidi iz iskaza bivše funkcionerke datog 22. novembra u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu, u koji je imala uvid Nova ekonomija.

U iskazu je negirala odgovornost za projekat železnice, koju je prebacila na ministra Vesića, njegovu pomoćnicu Anitu Dimoski i druge funkcionere.

Tanasković je opisala i sastanak koji je, kako je navela, imala u septembru sa predsednikom Vučićem i ministrom Vesićem, a kom su prisustvovali i direktori javnih preduzeća koja spadaju u nadležnost Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

„Na tom sastanku predsednik je postavio pitanje budućih projekata koji tek treba da se rade, ko će ih voditi i ko je za njih odgovoran, pa je ministar Vesić potvrdio da su on i njegovo ministarstvo jedino odgovorni za projekte, jer jedino na taj način mogu biti završeni. Isto ovo ministar je rekao predsedniku Republike i dok smo se vozili vozom od Novog Sada do Subotice – da sve što se odnosi na projekte može raditi isključivo Ministarstvo na čijem je on čelu”, izjavila je Tanasković pred tužiocem.

Ninić: Vesić neće biti žrtvovan

Nakon saznanja Nove ekonomija, oglasio se i advokat Ivan Ninić, koji je podelio na društvenoj mreži Iks (X) zvanični dokument Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u kojima su označena odgovorna lica za velike projekte koji su poslednjih godina rađeni u Srbiji, za koji navodi da se ni u jednom ne pominje ime Gorana Vesića.

Ninić smatra da Vesić neće biti žrtvovan.

„On je lukavo i perfidno za 167 projekata prebacio odgovornost i potpis na svoje saradnike, koji padaju“, napisao je advokat.

PAŽNJA! PAŽNJA! 1.Da li neko zaista veruje da Goran Vesić trenutno može da padne,kao član kartela? 2.Da li neko sumnja u političke veštine preživljavanja tog čoveka? 3.On je lukavo i perfidno za 167 PROJEKATA prebacio odgovornost i potpis na svoje saradnike, koji padaju 👇 pic.twitter.com/yjJGpByCQa — Ivan Ninić (@INinic) December 16, 2024

Ninić je naveo „da je tako žrtvovana pomoćnica ministra Anita Dimoski“.

„Ovako će formalo i po potrebi pasti svako iz okruženja ministara, ko misli da može da bude deo kartela, da ima funkciju, šofera, provizije, da živi kao lord, a da ne bude pozvan na odgovornost i ‘žrtvovan’ u tom naprednom lancu ishrane“, poručio je Ninić.

Ovako je pala pomoćnica Anita Domoski… ovako će formalo i po potrebi pasti svako iz okruženja ministara, ko misli da može da bude deo kartela, da ima funkciju, šofera, provizije, da živi kao lord, a da ne bude pozvan na odgovornost i „žrtvovan“ u tom naprednom lancu ishrane 👇 pic.twitter.com/BXmnnalJ8s — Ivan Ninić (@INinic) December 16, 2024

Iz ovog dokumenta vidi se da su kao odgovorna lica za projekta Mađarsko-srpske železnice, deonica Beograd centar – Stara Pazova i deonica Novi Sad – Subotica – Državna granica, navedeni državni sektretar u Ministarstvu Mihajlo Mišić kao mentor, zatim tadašnja v.d. pomoćnica ministra Anita Dimovski i državna sekretarka Emeše Lalić Urban.

Pored toga, Anita Dimovski i Mihajlo Mišić navode se kao odgovorna lica i za Beogradski metro, kao i tadašnja državna sekretarka, a sada nova ministarka ovog resora Aleksandra Damnjanović.

KOMPLETNA ODGOVORNOST + POTPIS NA SVE…. i onda kako nije kriv, kako je pušten? Glup Vesić? Pa neće biti…. Spremao se on za 6. oktobar 👇 pic.twitter.com/hSb0o6H1C5 — Ivan Ninić (@INinic) December 16, 2024

Tužilaštvo: Ispitano 57 svedoka

U međuvremenu je Tanjug objavio da je u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu do danas ispitano 57 svedoka u okviru istrage u vezi sa padom nadstršnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra kada je stradalo 15 osoba, a dve osobe teško povređene. Među svedocima ispitani su i zakonski zastupnici porodica stradalih.

Prethodno je tužilaštvo 12. decembra saopštilo da je do tog dana u okviru istrage ispitano 34 svedoka odnosno predstavnika Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, predstavnika ”Infrastuktura železnice Srbije” a. d., kao i drugih osoba koje imaju saznanja o procesu projektovanja i realizacije projekta rekonstrukcije i adaptacije stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu, kao i saznanja o prethodnom održavanju stanične zgrade.

U tom saopštenju najavljeno je ispitivanje još 16 svedoka, kao i zakonskih naslednika smrtno nastradalih.

Tokom sprovođenja predistražnog postupka javni tužioci Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu su saslušali više od 100 osoba i detaljno analizirali prikupljenu dokumentaciju.

Nakon završenog građevinskog veštačenja, spisi su 20. novembra dostavljeni tužilaštvu, koje je Policijskoj upravi u Novom Sadu naložilo podnošenje krivične prijave protiv trinaestoro osumnjičenih.

Oni su saslušani i sud je odredio pritvor za 11 osumnjičenih, dok je za dve osobe odredio kućni pritvor, a bivšem ministru građevinarstva Goranu Vesiću pritvor je nekoliko dana kasnije ukinut.

U urušavanju nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra stradalo je 15, a teško su povređene dve osobe.

Izvor: Nova ekonomija / Danas