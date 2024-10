Specijalista ginekologije i akušerstva iz Sremske Mitrovice, optužen za akušersko nasilje u slučaju trudnice Marice Mihajlović čija je beba preminula, udaljen je sa posla do pravonsažnog okončanja krivičnog postupka koji se vodi protiv njega.

Više tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici je pojedinim medijima potvrdilo da je 15. oktobra pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici podiglo optužnicu protiv lekara koji je bio zadužen za porođaj zbog tri krivična dela – teško delo protiv zdravlja ljudi, nesavesno pružanje lekarske pomoći i zlostavljanje i mučenje.

Lekar Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici M.M, koji je optužen za akušersko nasilje, uhapšen je 19. januara zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv zdravlja ljudi.

On je nakon šest meseci pušten iz pritvora, jer tužilaštvo do tada nije podiglo optužnicu.

„Nisu postojali zakonski razlozi za dalje zadržavanje osumnjičenog u pritvoru jer je isteklo šest meseci od pritvaranja. Prema zakonu, ako se do isteka roka od šest meseci ne podigne optužnica, okrivljeni će se pustiti na slobodu“, rekli su tada u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici.

Kako je došlo do smrti bebe?

Marica Mihajlović je ispričala detaljno šta se desilo tog 12. januara kada je izgubila bebu nakon prođaja.

„Ja sam primljena 11. januara jer mi je prošao termin za porođaj sedam dana. Međutim, 12. januara mi je rađen ginekološki pregled gde su mi rekli da je zamućena plodova voda i poslali su me u salu da me pripreme za porođaj. U pola devet mi je uključena indukcija. Babice su bile tu i videle su da je beba visoko, ali ja sam se jako sporo otvarala“, kazala je ona.

Oko pola četiri su došli da joj kažu da će doktor da dođe da uradi carski rez u pet sati, ali on je došao tek posle šest i odlučio da ipak ne uradi carski rez, nego da ide sve svojim tokom.

„Kako je vreme teklo, on je video da ja ne mogu da se porodim prirodnim putem, sestre su ga molile da uradi carski rez, ali on je odbijao“, tvrdi Mihajlović.

Počela da gubi snagu, davali su joj kiseonik i izgubila je svest.

„Tu je već bilo kasno, beba se zaglavila u karlici. Od tog jakog pritiska stvorili su joj se mehurići na plućima, progutala je mekonijum sa plodovom vodom. Mogla je da uzima kiseonik, ali nije mogla da izdiše nikako, jednostavno je tako izgubila vazduh i srce joj je stalo“, objasnila je porodilja.

Beba je rođena bez pulsa oko 11 sati, rekla je Mihajlović i dodala da su bebu uspeli „malo da vrate u život“.

„Cela sala čula kako plačem“

„Došli su doktori iz Novog Sada, beba je bila na aparatima. Tu sam videla bebu i na kraju su je odvezli, međutim ujutru su javili da je preminula“, rekla je Mihajlović.

Naglasila je da doktor tokom porođaja nikako nije hteo da komunicira sa njom.

„Cela sala je čula kako plačem i molim da mi pomogne, da izvadi bebu, da je spasi. Međutim, on je odbijao. Na kraju, kada je uvideo svoju grešku i video šta je uradio, počeo je da mi skače po stomaku, da me vređa na nacionalnoj osnovi, da me udara, da me stiska za vilicu“, ispričala je.

Kada je izašla iz bolnice, sestra joj je rekla da dobro zapamti ime doktora i da će sve babice koje su bile u toj sali potvrditi šta joj je radio – kako ju je mučio i nasilnički porađao.

„Od obdukcije nismo još dobili papire, čim stignu nalazi odmah ćemo da podnesemo prijavu“, rekla je tada Mihajlović. „Nakon moje objave mnogo žena mi se javilo i ispričalo svoja užasna iskustva sa istim doktorom“.

Izvor: Radio Slobodna Evropa