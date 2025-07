„Uprkos temperaturi od 36 stepeni u 21 čas, ljudi dolaze na skup ispred zgrade lokalne gimnazije i skandiraju – pumpaj“, piše Kristof Ves, dopisnik nemačkog javnog servisa ARD u reportaži sa protesta u Šapcu.

Zatim opisuje kako muškarac preko megafona govori o tome kako je prošao njegov školski drug Željko Katić, „čovek koji je pomagao na svim studentskim protestima“ i kojem je pre nekoliko dana opljačkana ribarnica, prenosi DW.

„Demonstranti odgovaraju zvižducima – režimu, kako nazivaju vlast u Srbiji pod predsednikom Aleksandrom Vučićem. Njegova Srpska napredna stranka se zvanično predstavlja kao konzervativna. Formalno je povezana s Evropskom narodnom partijom, kojoj pripadaju i CDU i CSU. Ali tokom 13 godina otkako je na vlasti, Vučić se sve više pretvorio u autokratu. Kritički mediji dobijaju preteća pisma, demonstranti bivaju prebijani“, piše autor.

U reportaži govori i pomenuti vlasnik ribarnice, Željko Katić, koji je još uvek u šoku: „Oko jedan sat iza ponoći, tri ili četiri vandala sa velikim maskama napala su moju prodavnicu. Sve se vidi na snimku, jer ovde imamo sigurnosne kamere. Svaki je imao čekić u ruci, razlupali su sve.“

Zašto su baš njegovu prodavnicu demolirali, ribaru je, kako kaže za ARD, potpuno jasno: zato što je podržao proteste – tako što je demonstrantima obezbeđivao ketering. „Pripremali smo hranu za studente skoro na svakom okupljanju. To je tim napadačima smetalo. Prikupljali smo donacije, kuvali jela, gulaš i kobasice.“

Studentkinja Doroteja: „Hoćemo bolju državu“

„Ribar koji studentima obezbeđuje hranu tokom protesta i kome zbog toga demoliraju radnju – s takvim ljudima se narod solidariše“, kaže Doroteja, studentkinja poljoprivrede iz Beograda: „To zaista budi bes u svima nama. Ovaj pokret više nije samo studentski, sada je to širi građanski protest.“

Doroteja priznaje da se povremeno među demonstrante umešaju i nacionalisti, sa odgovarajućim simbolima. Ali, kako kaže, ogromna većina pokreta ima sasvim drugačije ciljeve: „Hoćemo bolju državu. Državu koja će štititi našu decu, nas i naše roditelje – i u kojoj ćemo moći i sutra da živimo.“

Studenti prvi ukazali na korupciju

ARD podseća da su protesti započeli u novembru prošle godine kada je u Novom Sadu poginulo 16 ljudi posle rušenja tek renovirane nadstrešnica glavne železničke stanice.

„Prvi su ukazali na korupciju u građevinskom sektoru studenti, a sada to čine i mnogo širi slojevi društva. Danas na ulice izlaze i lekarke i lekari, advokati, pa čak i odbornici u opštinama. Reč je i o prilično kreativnom protestu. Demonstranti su delimično pretvorili u sport da u velikim grupama prelaze pešačke prelaze tamo-amo, kako bi blokirali saobraćaj. Spontano igranje odbojke dovodilo je policiju skoro do očaja“, beleži autor.

Uskoro i seljaci na protestima

A Pavle Grbović, poslanik opozicionog Pokreta slobodnih građana u Narodnoj skupštini Srbije za ARD komentariše. „Strah je razbijen. To je bio ključni trenutak. Kada se ljudi u malim selima dignu protiv lokalnih moćnika, kada više ne pokazuju ni trunku poštovanja – to je prelomna tačka, posle koje više nema povratka. Sad je jedino pitanje da li će Vučićev politički kraj doći tokom ove jeseni ili će biti odložen do sledeće. Ali kraj je neminovan.“

ARD dalje navodi: „Jesen će, u svakom slučaju, biti uzbudljiva. Kada se završi žetva krajem avgusta, prvi put bi i seljaci trebalo da se pridruže protestima. Predsednik Vučić to shvata ozbiljno. Kako bi kritikama oduzeo zamah, za septembar je najavio neku vrstu Agende 2035.“

„Ali to ne odvraća njegove protivnike. Usred vrelog jula najavljuju da će politička jesen u Srbiji biti bar podjednako vrela. U skladu sa sloganom protesta: Pumpaj – nastavi dalje“, zavrava reportažu nemački novinar.

