Da li svi na svetu daju mito, jesmo li kao obični građani „krivi“ što učestvujemo u sitnoj korupciji, kao i kako sprečiti onu duboku institucionalizovanu, govori američka politikološkinja Mirjam Goldin za novi broj „Vremena“

Mirjam Goldin je alfa i omega političke teorije koja godinama istražuje duboke posledice korupcije u svetu. Ona u novom broju „Vremena“, koji je u prodaji od četvrtka, 18. decembra, objašnjava da nije svaki šraf u korupcionom lancu identično odgovoran.

„Ako ste osoba čija majka trpi bol i mora da bude primljena u bolnicu, umesto da sedite u čekaonici tri ili četiri dana, ako imate novac, platićete jer ne želite da gledate kako vaša majka pati i možda umre dok čekate”, govori ona. „Ako imate ozbiljan slučaj, bićete skloni da platite mito. U tom slučaju ste zaista zarobljeni. Čak i ako znate da je to nemoralno i želite da stvari nisu tako postavljene i voleli biste da budete osoba koja ne plaća mito, ako je izbor između majke koja tri dana vrišti od bola i plaćanja mita, platićete mito.“

Država to radi namerno

Svi u Srbiji znaju kako funkcioniše sitna korupcija, pa politikološkinja kaže da čak ni policajac ili bolničar koji iznuđuje novac nisu nužno glavni krivci jer su i oni zaglavljeni u situaciji u kojoj ih država, verovatno, namerno slabo plaća kako bi bili korumpirani.

Korupcija na vrhu, dodaje ona, veoma se razlikuje i mnogo je teže doći do informacija o njoj.

„Ponekad vidimo veoma moćne članove vlade, obično iz izvršne vlasti, koji su uključeni u korupciju radi lične koristi“, objašnjava Goldin. Oni uzimaju novac iz državne kase i stavljaju ga na inostrane bankovne račune. Takvi ljudi se obezbeđuju za slučaj da režim padne, štite svoje porodice i kradu od države. To je sasvim drugačije od ljudi koji koriste javne za svoje političke kampanje.“

Kako se izboriti

Postoji više puteva, napominje politikološkinja. Jedna strategija je u razvijenim državama, gde je najviša korupcija uglavnom povezana sa finansiranjem kampanja, što je bio slučaj u Nemačkoj, Austriji, Italiji i u nekoliko drugih evropskih zemalja. Tu Goldin vidi rešenje u promeni zakona.

Sa siromašnim državama je mnogo teže jer se funkcioneri „plaše da će izgubiti vlast i pokušavaju da iznesu milijarde iz zemlje“.

„Iskreno, jedini izlaz je da država postane bogatija i da ljudi imaju manji podsticaj za takve aktivnosti“, govori stručnjakinja za korupciju.

