„Ako već za nešto kažete da je unutrašnja stvar Srbije, onda osnovna pristojnost nalaže da o tome ne iznosite svoj stav, a posebno kad znamo da su to stavovi podrške organizovanoj kriminalnoj grupi na čelu sa Aleksandrom Vučićem“, poručio je Đilas u pisanoj izjavi ambasadoru SAD u Srbiji Kristoferu Hilu, koji je prisustvovao sastanku šefova poslaničkih grupa u Skupštini Srbije o primeni preporuka Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), prenosi N1.

Đilas je podsetio da je američki ambasador „prvog dana posle pokradenih izbora“ rekao da se raduje nastavku saradnje sa režimom, dajući istu izjavu kao i Marija Zaharova, saopštio je SSP.

„Savetovali ste ljudima koji su se borili za slobodu da idu kući i slave praznike, čime ste se jasno svrstali na stranu Aleksandra Vučića. Nismo Vas poslušali. Nastavili smo borbu, a najhrabriji među nama su štrajkovali i glađu nanevši trajnu štetu svom zdravlju“, podsetio je Đilas.

Posle svega danas iznosite stav da ne gledate blagonaklono na bojkot izbora, rekao je Đilas i dodao: „Biću kratak i jasan – ne znam po kom osnovu ste uopšte prisustvovali sastanku. Verovatno ste bili tu sa mladine strane“.

Šta je sa gušenjem slobode i demokrartije

Đilas je predočio da se od američkog ambasadora očekuje da govori o gušenju slobode i demokratije, nalazima ODIHR, činjenici da režim nije ispoštovao ni uvodne napomene izveštaja o političkom konsenzusu i usvajajanju preporuka dovoljno vremena pre izbora.

„Očekuje se da kažete da ne smeju da se biju lekari i profesori dok dele flajere, da policija mora da uhapsi izvršioce, da medijska haranga protiv proevropskih političara mora da stane, da mora da se dodeli peta frekvencija što režim ne čini već dve godine“, pomenuo je lider SSP.

„Ako je odluka SAD da to ne govorite, jer vam je od demokratije važnije to što Vučić ispunjava sve što je obećao i potpisao oko Kosova, to što Behtel dobija poslove bez tendera, to što siromašna Srbija daje milijarde američkim kompanijama koje će razvijati solarnu energiju i što Vučić sve radi da Rio Tinto počne da vadi litijum, žao nam je zbog toga, ali velika ste sila“, rekao je Đilas.

Đilas je pozvao Hila da onda samo bude pošten bar kao oni koje svakodnevno kritikuje i da kaže da ga sloboda i demokratija ne interesuju. „Biće nam svima lakše“, zaključio je Đilas.

Predstavnici opozicije napustili Kolegijum, ne odgovaraju da li će bojkotovati izbore

Tanjug / Jadranka Ilić Predstavnici koalicije Srbija protiv nasilja nakon napuštanja Kolegijuma / Foto: Tanjug/ adranka Ilić

Predstavnici koalicije „Srbija protiv nasilja“ napustili su ovaj sastanak.

Podsetimo, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić uputila je ranije poziv poslaničkim grupama za sastanak o daljem radu na ispunjenju preporuka za unapređenje izbornog procesa.

Nakon napuštanja sastanka, predstavnici opozicije su optužili vlast da su „razgovor pretvorili u farsu“. Iako su novinari pitali, nisu konkretno objasnili koje će biti njihove buduće akcije, kao ni da li će pozvati građane na bojkot predstojećih izbora.

Tepić: Predstava za goste

Šefica Poslaničke grupe Stranke slobode i pravde Marinika Tepić izjavila je da je deo opozicije naustio sastanak koji je „trebalo da liči“ na razgovore o ispunjavanje preporuka ODIHR, jer se razgovor pretvoro u farsu i predstavu za goste, predstavnike međunaropdne zajednice.

Jasan stav je da izbori, onako kako su počeli da ih sprvode, kroz izmene zakona posle njihovog raspisvanja i predate liste za izbore u Beogradu, ne mogu biti izbori, već farsa i da ne možemo da učestvujemo u radu dok se izbori ne odlože i primene sve proporuke ODIHR, naglasila je Tepić.

Aleksić: Vlast nije pokazala želju

„Nema napretka velikog, vlast nije ni danas nije pokazala želju da se izbori spoje, da se uredi birački spisak i da se napravi dogovor o medijima“, rekao je Miroslav Aleksić.

Dodao je da je planirano da se inicira izmena pet zakona koji, kako je rekao, ništa ne znače…

„Ne može tokom izborne kampanje da se simulira porvaljanje izbornih uslova. Oni ne žele opoziciju i da se tenzije smanje već hoće da stvore privid dijaloga“, rekao je on.

Lutovac: Vlast negira da postoji politička kriza

„Očigledno je da je dijalog zakazan sa ciljem da se međunarodnoj zajednici i građanima pokaže da je vlast za dijalog, ali suština je da oni negiraju da postoji politička kriza“, rekao je predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac.

„Mi jesmo u krizi, ne samo izbornoj, već dubokoj politčkoj krizi iz koje se može doći samo konsenzuom“, dodao je Lutovac, nakon sastanka kod predsednice parlamenta Ane Brnabić, koji je deo opozicije napustio.

Kristofer Hil: Međunarodna zajednica ne voli ideju eventualnog bojkota izbora

Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil izjavio je da su sastanci i razgovori vlasti i opozicije, poput onog koji je danas održan u Skupštini Srbije, veoma važni i da se moraju nastaviti, iako je svestan da između dve strane postoje velike razlike.

Hil je u Skupštini Srbije, gde je zajedno sa šefom delegacije EU Emanueleom Žiofreom prisustvovao sastanku poslaničkih grupa o preporukama ODIHR-a o izbornim uslovima na koji je pozvala predsednica parlamenta Ana Brnabić, istakao da je on na sastanku bio samo posmatrač, i da ta pitanja Srbija treba da reši.

On je naveo i da međunarodna zajednica ne voli ideju eventualnog bojkota izbora, a da je interes njegove vlade da vidi implementaciju preporuka ODIHR-a.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić Propali pregovori vlasti i opozicije.

Brnabić: I treći put sam dobila odgovor opozicije da ne žele da razgovaraju

Predsednica parlamenta Ana Brnabić je nakon razgovora poslaničkih grupa vlasti i opozicije o primeni preporuka ODIHR-a istakla da je sastanak bila dužnost i obaveza i da je ideja bila da se ponašaju kao zreli i odrasli ljudi.

„Današnja tema je bila najkonkretnija moguća i imamo konsenzus oko preporuka ODIHR-a, pa smo hteli konkretno i da radimo na tome. Na prva dva pokušaja sastanka od ‘Srbije protiv nasilja’ nisam dobila nikakve inpute o prioritetima za preporuke ODIHR-a i na koji način da radimo na implementaciji preporuka“, istakla je predsednica parlamenta.

Navela je i da su predstavili konkrentnu dopunu izmena pet zakona kojima bi se ispunilo sedam preporuka ODIHR-a.

„Nisam birala preporuke, jer želimo sve da ih implementiramo. Nažalost, i treći put sam dobila odgovor od opozicije da ne žele da razgovaraju“, rekla je Brnabićeva.

Rekla je da je da su i danas na sastanku postavili ultimatum, od kojeg nisu želeli da odustanu. „Ili ćemo mi izaći u susret njihovom zahtevu da prekršimo zakon da bi izbori bili istovremeno, ne znam kad, u junu ili oktobru, ko zna kada i od tog ultimatuma nisu hteli da odustanu“, navela je Brnabićeva.

„Napustili su sastanak, nisu se udostojili da čuju šta su zaključci, time pokazavši neverovatno nepoštovanje prema instituciji. Pokazali su još jednom da ih ne zanimaju preporuke ODIHR-a“, rekla je predsednica Skupštine.

„Opozicija do sutra u 12h da dostavi predloge – kako dalje raditi na primeni preporuka ODIHR“

Brnabić je govorila i o daljim koracima koji treba da se naprave.

„Do sutra u 12h da mi dostave predlog kako dalje da radimo na primeni i preporukama ODIHR-a da se ne bismo više igrali mačke i miša. Usvojiću svaki njihov predlog, kako raditi dalje“, kazala je Brnabić.

Takođe, dodaje, do sutra u 12 sati opozcija treba da pošalje predlog njihovih predstavnika za komisiju koja će se baviti uvidom i revizijom biračkog spiska.

To se, dodaje, odnosi i na civilni sektor.

„Pod tri, da resorna ministarstva u okviru tehničke vlade što pre uvrste komentare organizacija civilnih društva kako bismo finalizovali ove zakone u narednih pet dana, kako bismo imali još jedan sastanak, i nakon toga u Skupštini organizovali javno slušanje i išli u usvajanje ovih zakona“, izjavila je Brnabić.