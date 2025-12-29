Strpljenje se isplatilo. Ćaciclend je konačno kapitulirao. Dok radnici demontiraju šatore, prolaz platoom ispred Narodne Skupštine je ponovo slobodan za pešake

Kao da nikada nije bilo onih narogušenih likova sa kapuljačama koji po slobodnom nahođenju dobacuju, psuju i udaraju. Takav je osećaj dok se na prednovogodišnjem suncu prolazi kraj Narodne skupštine dok radnici uklanjaju tragove bizarnog šatorskog naselja postavljenog posred Bulevara kralja Aleksandra.

Prostor je i dalje opasan metalnom ogradom, ali su na dva kraja otvoreni prolazi. Prolaznici mahom podozrivo zastanu, pogledaju šta se događa unutar, sada već bivšeg, Ćacilenda. Vide nekoliko potpuno nezainteresovanih policajaca koji nešto međusobno ćaskaju, radnike zaokupljene svojim poslom, pa se odvaže da kroče na do juče zabranjenu teritoriju.

Jedni vide kako drugi i treći nesmetano ulaze i prolaze, pa okuraženi kreću za njima. Bez problema.

Dovučene su već i neke ukrašene, veštačke jelke.

Branitelji nereda i bezakonja

Predsednik Srbije i celog Ćacilenda, kako to voli da kaže Filip Švarm, izjavio je u nedelju da se Ćacilend uklanja jer da je prošla opasnost od nasilnog rušenja vlasti, obojene revolucije i raznih Đokića.

Što se tiče Beograđana, trpeli su ovu inficiranu izraslinu u centru svog grada devet meseci, da bi čir na kraju pukao sam od sebe a gnoj se izlio u mračne brazde ovog društva odakle je i prokuljao.

Sve u ponedeljak deluje skoro pa normalno ispred Trga Nikole Pašića, nakon najvećeg rugla trinaestogodišnje vlasti Aleksandra Vučića – utvrđenja za paravojne formacije satkane od kriminalaca koje čuvaju bezakonje i nered naprednjačkog režima.

Tako će biti i jednog jutra kada ovaj naopaki i nenormalni sistem bude pao: ljudi će se probuditi, udahnuti normalnost i pitati se kako je bilo moguće da su sve to toliko dugo trpeli.

