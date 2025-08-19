„Nije bilo vezivanja niti maltretiranja, sve radnje su provedene u skladu sa zakonom, isključivo radi očuvanja reda i mira“, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić o privođenju studentkinje Nikoline Sinđelić

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je policija studentkinju Nikolinu Sinđelić „samo uvela“ u zgradu Vlade Srbije, kako bi tamo sačekala vozilo kojim je trebalo da je odvezu u Policijsku stanicu Stari grad i odbacio navode studentkinje da ju je komandant Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) Marko Kričak seksualno i fizički zlostavljao.

Dačić je istakao da policija reaguje kad su „neistine u pitanju“ i dodao da policija „ne krije ništa“, piše portal Nova.

„Po saopštenju policije, koja je izvestila istog dana, Nikolina Sinđelić je sa još petoro ljudi oko 23 sata 14. avgusta, učestvovala u nezakonitom okupljanju i blokadi saobraćaja. Pozivali su građane na napad na policiju, a zatim je gađala policijske službenike. Policija ju je uvela u zgradu Vlade kako bi sačekali službeno vozilo da je prevezu u PS Stari grad. Zašto? Zato što bi na ulici bili izloženi napadu“, naveo je Dačić.

On je naveo da je kod studentkinje pronađena baklja.

„Oko 1 i 30 su dovedeni u PS Stari grad, i odmah je kontaktiran dežurni tužilac, koji je rekao da ima osnova za prekršajne prijave. Oko tri sata su pušteni iz pritvora. Nije bilo vezivanja niti maltretiranja, sve radnje su provedene u skladu sa zakonom, isključivo radi očuvanja reda i mira“, rekao je Dačić.

Sinđelić je podnela krivičnu prijavu protiv Krička za fizičko i seksualno zlostavljanje prilikom privođenja nakon protesta u četvrtak u Beogradu.

Ona je prethodno iznela da je pretrpela teško fizičko i seksualno nasilje od strane komandanta JZO Marka Krička, nakon što je sa još nekoliko studenata privedena kod Vlade Srbije, a njenu priču potvrdilo je još nekoliko studenata.

„Kad su nas uveli u garažu, svi smo se videli iza tih rešetaka, bacili su nam sve na pod, morali smo da ležimo na podu, kao kriminalce su nas poređali, neki su imali vezice i lisice, morali smo da gledamo u pod. Nakon nekoliko trenutaka pojavio se i komandant JZO Marko Kričak. Prvenstveno smo morali sve da izbacimo iz torbi, gde sam ja doživela neprijatnost. Mislim da su zbog toga i počeli da vrše nasilje, jer se u mojoj torbi nalazio fotoaparat, koji je bio ugašen, ali kada se upali, upali se crveno svetlo da se pokaže da je prazan. Onda su me oslovljavali sa ‘ku*vo, ti si nas snimala’. Kolegama su polomili telefone, meni su oduzeli kameru i otišli do kombija. Moj telefon je prepolovljen, kameru su mi oduzeli i rekli da je više nikad neću videti“, rekla je Sinđelić.