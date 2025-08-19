„Nije bilo vezivanja niti maltretiranja, sve radnje su provedene u skladu sa zakonom, isključivo radi očuvanja reda i mira“, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić o privođenju studentkinje Nikoline Sinđelić
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je policija studentkinju Nikolinu Sinđelić „samo uvela“ u zgradu Vlade Srbije, kako bi tamo sačekala vozilo kojim je trebalo da je odvezu u Policijsku stanicu Stari grad i odbacio navode studentkinje da ju je komandant Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) Marko Kričak seksualno i fizički zlostavljao.
Dačić je istakao da policija reaguje kad su „neistine u pitanju“ i dodao da policija „ne krije ništa“, piše portal Nova.
„Po saopštenju policije, koja je izvestila istog dana, Nikolina Sinđelić je sa još petoro ljudi oko 23 sata 14. avgusta, učestvovala u nezakonitom okupljanju i blokadi saobraćaja. Pozivali su građane na napad na policiju, a zatim je gađala policijske službenike. Policija ju je uvela u zgradu Vlade kako bi sačekali službeno vozilo da je prevezu u PS Stari grad. Zašto? Zato što bi na ulici bili izloženi napadu“, naveo je Dačić.
On je naveo da je kod studentkinje pronađena baklja.
„Oko 1 i 30 su dovedeni u PS Stari grad, i odmah je kontaktiran dežurni tužilac, koji je rekao da ima osnova za prekršajne prijave. Oko tri sata su pušteni iz pritvora. Nije bilo vezivanja niti maltretiranja, sve radnje su provedene u skladu sa zakonom, isključivo radi očuvanja reda i mira“, rekao je Dačić.
Sinđelić je podnela krivičnu prijavu protiv Krička za fizičko i seksualno zlostavljanje prilikom privođenja nakon protesta u četvrtak u Beogradu.
Ona je prethodno iznela da je pretrpela teško fizičko i seksualno nasilje od strane komandanta JZO Marka Krička, nakon što je sa još nekoliko studenata privedena kod Vlade Srbije, a njenu priču potvrdilo je još nekoliko studenata.
„Kad su nas uveli u garažu, svi smo se videli iza tih rešetaka, bacili su nam sve na pod, morali smo da ležimo na podu, kao kriminalce su nas poređali, neki su imali vezice i lisice, morali smo da gledamo u pod. Nakon nekoliko trenutaka pojavio se i komandant JZO Marko Kričak. Prvenstveno smo morali sve da izbacimo iz torbi, gde sam ja doživela neprijatnost. Mislim da su zbog toga i počeli da vrše nasilje, jer se u mojoj torbi nalazio fotoaparat, koji je bio ugašen, ali kada se upali, upali se crveno svetlo da se pokaže da je prazan. Onda su me oslovljavali sa ‘ku*vo, ti si nas snimala’. Kolegama su polomili telefone, meni su oduzeli kameru i otišli do kombija. Moj telefon je prepolovljen, kameru su mi oduzeli i rekli da je više nikad neću videti“, rekla je Sinđelić.
Blokada zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu počela je jutros, nakon što su studenti i građani zauzeli sve ulaze, zahtevajući puštanje na slobodu svojih kolega i prijatelja za koje tvrde da su pritvoreni bez dokaza
Beograd poslednjih dana izgleda kao opsadna zona. Naši sagovornici pričaju o jurnjavama kroz dim, pomoći nepoznatih ljudi, trenucima kada strah nadvlada razum, ali i neočekivanim momentima ljudskosti sa druge strane. Prenosimo njihove priče, a donosimo i reporterski pogled iz samog centra zbivanja
Tviteraš Marko Marjanović, poznatiji kao Kristal Met Dejmon, pušten je iz pritvora. Njegov advokat prethodno je rekao da mu je u pritvoru uskraćeno pravo na lekarsku pomoć uprkos povredama glave koje je zadobio tokom intervencije policije
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.