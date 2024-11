Nakon rušenja nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu ostala su brojna pitanja, pre svih - ko je odgovoran i da li je nadstrešnica bila opterećena više nego što je to bilo dozvoljeno

I pored upornog ponavljanja vlasti da nadstrešnica nije rekonstruisana zajedno sa ostatkom Železničke stanice u Novom Sadu, neki stručnjaci, ali i brojni dokazi koji se mogu naći u arhivama medija i na internetu, govore da je kobna nadstrešnica bila rekonstruisana – očigledno ne onako kako je trebalo.

Građevinski inženjer Danijel Dašić kaže da su mu odmah posle prvih izjava naših zvaničnika bile sumnjive dve stvari, da se radi o starom objektu i da ništa nije rađeno oko nadstrešnice.

On smatra da se iz svih dostupnih materijala vidi da je rekonstrukcije bilo i da je cela konstrukcija pala zbog toga što su je opteretili preko dozvoljenih vrednosti.

„Definitivno je rađeno na nadstrešnici i to je rađeno neko oblaganje pločama, ona je u suštini bila šuplja, oslanja se jednim delom na zgradu ankerima“, tvrdi Dašić.

Pitanja za projektante

Prema njegovom objašnjenju, konstrukcija koju su postavljali na nadstrešnicu je najverovatnije bila teška i to je dovelo do kidanja ankera u krovu.

„Izgleda kao da su se svi otkačili od konstrukcije. Čini se da ankerisanje nije bilo dobro i dovoljno, što treba tek da se vidi. Ceo sistem je jednostavan i pitanje je da li je projektant stvarno predvideo postavljanje te konstrukcije od metalnog stakla da zatori te otvore na nadstrešnici“, kaže Dašić.

Ako je projektant to jeste predvideo, Dašić pita da li je li su urađeni odgovarajući statički proračuni i šta je povodom toga preporučeno.

„Da li je preporučeno ojačavanje veze sa samom konstrukcijom zgrade, da li ojačavanje ankera, da li zamenu? Drugi korak je, šta je izvođač, ako je nešto bilo preporučeno, i primenio? I treća stvar je, da li je nadzorni organ sve to propratio“, pita Dašić.

Obmanjivanje javnosti

On ističe da predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе Goran Vesić „obmanjuju javnost“.

„Nadstrešnica je definitivno obložena novim mermernim pločama, a ne znamo da li su te praznine koje su ostavljene kako bi konstrukcija bila lakša popunjene nečim ili ne. Dodatno opterećenje su metalne konstrukcije sa staklenim elementima. Svejedno da li je čelik ili aluminjim, on ima težinu. Najveći su problem stakla, zbog horizntalnog položaja moraju da budu debela i teška. Po meni ova opterećenja su dovela do pucanja same nadstrešnice“, kaže Dašić.

Poziv javnom tužiocu

Inženjer geologije Zoran Đajić radio je na rekonstrukciji zgrade Železničke stanice u Novom Sadu do marta 2023. godine i upozoravao da se sa pročelja zgrade skinu mermerne ploče te da se proveri kakva je podloga ispod tih ploča, jer je video da su iza, na nekima od njih zgužvani džakovi cementa umesto betona.

Đajić je pozvao javnog tužioca da ga lično ispita i pozove na odgovornost.

„Vrlo lako može se utvrditi koje kriv za ovo. Nije samo pala ploča, ljudi su izgubili živote. Ministar i svi koji kažu da nije rađena rekonstrukcija lažu. Neko je opteretio nadstrešnicu sa metalom i staklom, nije proračunao koliku težinu konstrukcija može da ponese i to je palo. Ko je to uradio, taj je kriv. Naravno oni sada mogu da izmisle neki novi problem da se sve zataška, jer ovo nije nesreća, ovo je ubistvo 14 ljudi“, rekao je Đajić.

Zgužvani džakovi cementa

On je istakao da je slao dopise na brojne adrese da ploče sa pročelja zagrade moraju da se skinu i da se mora videti šta je iza njih, ali niko na njegova upozorenja nije odgovorio.

„Ima delova gde beton nedostaje, a umesto njega su zgužvani džakovi od cementa da bi se manje betona stavilo unutra“, dodao je Đajić koji je radio kao konsultant saobraćajnog instituta CIP tokom izrade projekta rekonstrukcije zgrade Železničke stanice u Novom Sadu.

Naveo je da bi se, da su tada skinute te ploče, verovatno primetilo da podloga nije dobra ili da su utege možda korodirale.

Dodao je da je nadstrešnica naknadno pokrivena staklom i čelikom, što je dodatna težina koja nije predviđena projektom izgradnje stanice.

Dačić: Pitao se i Zavod za zaštitu spomenika kulture

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić da se za radove na nadstrešnici pitao i Zavod za zaštitu spomenika kulture Novog Sada.

„Koliko je nama poznato iz te dokumentacije koja je već izuzeta da je taj zavod zatražio samo sanaciju da se zameni staklo i neke pločice na nadstrešnici, a da se ne vrši rekonstrukcija“, naveo je Dačić.

Zavod: Apsolutne neistine

Na te navode reagovao je i sam Zavod za zaštitu spomenika kulture Novi Sad:

„Apsolutne su neistine da Zavod za zaštitu spomenika kulture „Novi Sad“ nije izdao odobrenje i dozvolu za sanaciju nadstrešnice iznad glavnog ulaza u Železničku stanicu u Novom Sadu, niti je u nadležnosti Zavoda za zaštitu spomenika kulture da izdaje mišljenja i uslove koji se odnose na osiguranje konstrukcione bezbednosti objekta.“

Ovako izgleda Glavna sveska radova za izgradnju pruge Beograd – državna granica sa Mađarskom.

Dačić: Neće biti izbegavanja odgovornosti

Dačić je rekao da su dokazi izuzeti i premešteni na posebno mesto gde se čuvaju dokazi.

„To čuva policija zajedno sa Tužilaštvom i to će se sada od toga praviti veštačenje. Sigurno neće biti izbegavanja odgovornosti već je i insitiranje od strane predsednika i premijera da se ovo dovede do kraja“, rekao je Dačić.

Dačić je rekao da je u Policijskoj upravi Novi Sad do sada saslušano 26 ljudi, a da će u nedelju biti saslušano još njih pet.

Naveo je da su saslušani direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada, sedmoro ljudi na čelu sa generalnim direktorom Železnice Srbije Goranom Adžićem i sedmoro ljudi iz preduzeća Infrastrukture Srbije na čelu sa generalnom direktorkom Jelenom Tanasković.

Saslušani su i ljudi koji su neposredno odgovorni za poslove u vezi rekonstrukcije – direktori, izvođači radovi, projektant radova.

Komentarišući navode iz Zavoda za zaštitu spomenika Novog Sada da nije tačno da oni nisu dali sagalasnost za rekonstrukciju nadstrešnice, rekao je da se onaj ko izvodi radove obraća određenim institucijama pa tako i tom zavodu, iz kog su, prema rečima Dačića, naveli da treba da se urade samo dve stvari.

„Tako da nisu oni (Zavod) rekli da ne treba da se izvrši rekonstrukcija, ali je nisu ni preporučili, projektanti su uradili samo ono što su oni napisali“, izjavio je Dačić.

CIP uradio idejni projekat

Rekonstrukcija stanice izgrađene pre šest decenija počela je u oktobru 2021. godine Projekat je radio Saobraćajni institut CIP, a izvođenje radova konzorcijum kineskih kompanija. Po završetku radova u julu, stanica je predata na vođenje Infrastrukturi Železnica Srbije.

Iako su se u javnosti čula različita tumačenja da li je i nadstrešnica bila deo rekonstrukcije, od te tri firme stiže isti odgovor – nije.

„CIP je na osnovu lokacijskih uslova i idejnog rešenja za koje smo dobili saglasnost 2020. godine od nadležnog Ministarstva i Infrastrukture Železnice Srbije, uradio idejni projekat. Iduće godine dobili smo uslove i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada, koje su ugradili u projekat za građevinsku dozvolu. Nakon toga je izdata građevinska dozvola u kojoj, napominjem – konstruktivne intervencije na postojećoj betonskoj nadstrešnici južne fasade koja se srušila, nisu bile predmet projekta rekonstrukcije“, rekao je direktor Saobraćajnog instituta CIP Slaven Tica.

Vesić ponavlja: Nadstrešnica nije obnovljena

Ministar građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе Goran Vesić ponavlja da ne zna zašto i nadstrešnica nije obnovljena.

„Sasvim sigurno će Više javno tužilaštvo u tome će imati potpunu podršku ministartsva i svih drugih naših prduzeća moći da utvrdi kako je došlo do toga da ta nadstrešnica koja je izgrađena 64 godine ne bude obuhvaćena projektom rekonstrukcije“, naveo je Vesić.

Vučić traži stroge kazne

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u petak je pozvao na ispitivanje krivične, ali i političke odgovornosti.

„Uveravam vas da će odgovorni biti kažnjeni, a nama ostaje da se molimo za pokoj duše nastradalih anđela i da gledamo kako da menjamo sebe i svoju zemlju i da nam se ovako nešto više nikada ne ponovi“, izjavio je Vučić u obraćanju naciji.

On je istakao da traži od Višeg tužilaštva u Novom Sadu i Vlade da odgovorni za ono što se dogodilo budu procesuirani i strogo kažnjeni, i da traži političku, a pre toga krivičnu odgovornost.

Paralelno sa veštačenjima, Tužilaštvo je angažovano na prikupljanju svih obaveštenja i informacija i naloženo je da se u tu svrhu u toku dana sasluša najmanje dvadeset ljudi, između ostalih odgovornih iz Ministarstva za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu, nadležnog ministra, odgovornih iz „Železnice Srbije“, Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada i drugih ljudi radi utvrđivanja svih bitnih elemenata krivičnih dela i krivične odgovornosti.

Izvor: Danas, N1, RTS, Nova ekonomija