Brojni incidenti obeležili su okupljanja naprednjaka u nedelju, 28. septembra, jer su u pojedinim gradovima održani i kontraskupovi zborova građana

Po sredi je nova situacija.

Pored građana koji podržavaju studente, njihove proteste i blokade, u Srbiji su letos naprednjaci odlučili da povrate strategiju iz devedesetih i ogranizuju kontramitinge, koje su krstili „Građani protiv blokada“. Sada imamo i kontraproteste na kontraproteste – jer su zborovi građana odlučili da reaguju na ovo šetanje naprednjaka svakog vikenda i počeli da izlaze na ulice u isto vreme.

Tako su u nedelju, 28. septembra, zborovi u Beogradu, Novom Sadu, Bogatiću, Čačku, Valjevu, Nišu izašli izašli na crtu ljudima koji su se odazvali na poziv Aleksandra Vučića.

U centru pažnje bio je RTS, jer su naprednjaci smislili da se sada njima ne sviđa kako javni servis izveštava, a sam predsednik države nazvao ga je „blokaderskim“.

Epilog je bio – puno previranja i koškanja širom Srbije.

Kako je sve počelo

Skupovi Srpske napredne stranke su počeli u 17 časova. Ranije je navedeno, da se očekuje prisustvo više od 200.000 građana koji će poslati „snažnu poruku da je vreme da se protivzakonite blokade, nasilje i društvene podele unutar našeg naroda zaustave“.

Policija je ipak spustila tu cifru: na skupovima koje je organizovao i prijavio Centar za društvenu stabilnost (CDS) na 167 lokacija pod sloganom „Građani protiv blokada“ okupilo se oko 157.000 građana, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Istovremeno, u gradovima Srbije održani su kontraskupovi, njih 22, i to neprijavljena, kojima je prisustvovalo oko 4.000 ljudi, saopštio je MUP.

Skupove su obeležili manji incidenti. Na mnogim lokacijama pripadnici Policijske brigade, Žandarmerije i Interventne jedinice policije građanima koji su uz studente su preprečili put, dok su građani koji se protive blokadama slobodno mogli da – blokiraju ulice.

Student Mašinskog fakulteta, koji je imao novinarsku akreditaciju, uhapšen je kod Javnog servisa nakon protesta, saopštili su Studenti u blokadi, dok je novinarki Vojnet produkcije iz Novog Sada Staši Keneški onemogućeno da se slobodno kreće, uz obrazloženje da nema „press“ prsluk.

Bivši košarkaški reprezentativac Srbije, Vladimir Štimac, pogođen je kamenom u glavu, kako je sam objavio.

Bliski susreti

U nekoliko incidenata u Čačku je povređeno najmanje troje učesnika protesta protiv SNS-a.

Građani koji su protestovali protiv pristalica Srpske napredne stranke u Čačku gađali su jajima izlog restorana „Proleće“ u centru grada, u kome su sedeli visoki funkcioneri Gradskog odbora SNS-a. Zapalili su i baklje, a fukcioneri SNS-a su se povukli na sprat restorana. Ispred se nalazio kordon Interventne policije.

Do nereda je došlo i u Bogatiću, gde su dvojica policajaca povređena u incidentu koji se desio ispred suda, kada su se izmešali „blokaderi“ i „antiblokaderi“. Kako je javio reporter TV Nova, jednom policajcu je povređeno oko, a drugom noga i oni su prevezeni u Dom zdravlja u Bogatiću.

„Sve je do njih, ništa do nas“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je u Obrenovcu, gde je rekao da je izveštavanje Radio-televizije Srbije „blokadersko“, ali da je njen rad na momente bio nedopustiv.

„Sve je do nas, nije više ništa do njih. Suština je da ljudi hoće normalan život, verujem da smo uspeli da prevaziđemo najgore… Žrtve su bili sami građani koji su trpeli blokade, dobro je da su one prošle u miru, pa je neverovatno da nije bilo žrtava, u poređenju sa protestima ‘Žutih prsluka’ u Parizu, koji su se održavali mnogo ređe“, naveo je Vučić.