Pošto je Aleksandar Vučić na sva usta obznanio da je pobedio „obojenu revoluciju”, veliki je strah u vlasti do koje mere bi protest na Vidovdan na koji su pozvali studenti to mogao da obesmisli. Zato se ide tvrdo, đonom, uvredama i lažima, onako, kako najbolje umeju

Studenti u blokadi organizuju u subotu 28. juna novi protest u Beogradu. Dok se u javnosti prave paralele i postavljaju pitanja da li će biti makar približno velik kao onaj 15. marta, što je bio najveći protest u istoriji Srbije, predstavnici vlasti i prorežimski mediji koriste svaku priliku da mirna studentska okupljanja predstave kao nekakav pokušaj nasilnog preuzimanja vlasti finansiran iz inostranstva.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić tako je u objavi na Iksu (X) pomenula da studenti u blokadi i oni koji ih podržavaju prete svima u Srbiji, dok „Informer“ piše da su spremili „pakleni plan čiji je cilj da nanesu štetu državi od čak milijardu evra”.

„Blokaderi za Vidovdan planiraju ultimativni udar na Srbiju. U dokumentu na 36 strana, satkanih od idiotluka, bezobrazluka i bahatosti, oni za 28. jun najavljuju ‘Dan odluke‘, ‘Dan istine‘ i ‘trenutak preokreta‘. Oni bukvalno prete svima u Srbiji i celoj Srbiji – blokadama saobraćajnica, infrastrukture, investicija i institucija“, napisala je predsednica Brnabić na mreži Iks.

Potom je „objasnila da „blokaderi” žele da u Srbiji stane život, „i doslovce kažu ‘u strahu neće biti samo građani’, već obećavaju da će u strahu biti i strani investitori, ‘vlade i ambasade koje sarađuju sa ovim režimom ili razmatraju ulaganja’.

Pa malo o terorizmu i fašizmu

„Te pitam sve one koji blokadere podržavaju – kako se ovo zove? Terorizam? Oni se hvale time što će građani živeti u strahu od njih! Hvale se što će iz Srbije oterati sve investitore, stotine hiljada ljudi ostaviti bez posla, stotine hiljada porodica bez hleba i sigurnosti. Oni predviđaju u tom dokumentu da će Srbija u prvih pet dana njihovih blokada izgubiti 292 miliona evra, a da ukoliko se to stanje produži, procenjen gubitak Srbije ide na preko 800 miliona evra! To je 800 miliona evra za penzije, plate, zdravstvo, škole, podršku porodicama sa decom! To oni žele da oduzmu od ovog naroda. Hvale se proterivanjem ambasada i diplomatskih predstavništava iz Srbije – dakle, potpunom izolacijom zemlje. Hrane se time što će ih se svi plašiti. Još jednom – kako se ovo zove? Terorizam? Fašizam? Ili i dalje preterujemo svi mi koji blokadersku naci ideologiju i teror nazivamo pravim imenom? Počeli ste da pucate na nas? Nismo vas se uplašili”, navela je Brnabić na Iksu.

I poručila građanima da se ne plaše i ne brinu.

„Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem nikada neće prepustiti otadžbinu onima koji žele da građani Srbije žive u strahu! Stop blokaderskom nasilju i teroru”, napisala je Brnabić.

„Pakleni plan“

Istu retoriku koristi i glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević koji je pomenuti dokument od 36 strana predstavio na televiziji.

„Došli smo do plana koji na 36 gusto kucanih strana otkrivaju šta blokaderi spremaju za Vidovdan”, rekao je Vučićević, dodajući da se sve svodi na nasilje. Rekao je da „na 36 strana, oni samo govore o nasilju. Cilj im je da se oteraju strani investitori. Spremaju se za sukobe sa policijom, spremaju nekakve veterane, nekakve bajkere, advokate koji će da ih brane…” i dodao da se blan blokadera sastoji u kompletnoj blokadi Beograda.

Pomenuo je Vučićević i blokadu stranih kompanija.

„Oni se nadaju da će napraviti štetu od milijardu evra”, rekao je Vučićević i dodao da je kulminacija plana blokada deponije u Vinči.

Trajna blokada Gazele?

Studenti u blokadi najavili su skup za 28. jun. Među planovima sa studentskih plenuma fakulteta u blokadi u Beogradu za veliki protest je i blokada auto-puta kod Mostarske petlje, odnosno Gazele, koja bi trajala do ispunjenja zahteva za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, piše prorežimski NIN u novom broju, pozivajući se na izvore među studentima.

Prema pisanju NIN-a, s druge strane, dva najveća fakulteta ponudila su kolegama plan koji podrazumeva opsežniju blokadu vitalnih pravaca. Studenti tih fakulteta smatraju da samo ukoliko „stane“ glavni grad, vlast može biti primorana da zaista deluje i ispuni zahteve.

Sve bi navodno krenulo od Kralja Milana, sledili bi Autokomanda i Brankov most, zatim Vukov spomenik, pa Most na Adi i Gazela. Planirana je, navodno, i blokada puta koji vodi ka deponiji Vinča. Studenti naglašavaju da se radikalizacija blokada odnosi samo na čvorišta koja treba zauzeti, pa ima ideja i o postavljanju prepreka od izlivenog betona.

Stralno se nagkašava nenasilan karakter protesta.

Glavni zahtev izbori

Zahtev za raspisivanje izbora biće glavna poruka najavljenog studentskog protesta za 28. jun, saopštili su studenti Veljko Aleksić sa beogradskog Fakulteta političkih nauka i Đorđe Petrović sa Filozofskog fakulteta u Nišu, prenosi Insajder.

Na velikom studentskom protestu 28. juna neće biti nasilja, jer studente ne zanima nasilje, već Srbija, izjavili su u Beču predstavnici Studenata u blokadi, i izrazili uverenje da će studentska lista pobediti na parlamentarnim izborima ako uskoro budu raspisani.

Student druge godine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu Luka Opruc kazao je da na vidovdanskom protestu u Beogradu, na koji su pozvali Studenti u blokadi, neće biti nasilja, jer oni nisu zainteresovani za nasilje, već za Srbiju, prenela je Beta.