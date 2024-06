Sve informacije o jučerašnjem izbornom danu možete videti OVDE

Foto: N1 Zoran Živković

Živković: Bila bi sigurna pobeda u Beogradu i veličanstvena u Nišu da nije bilo bojkota

„Jedan odbornik razlike sasvim je dovoljno da se prekine muka i užas koji u Nišu traje 12 godina“, rekao je bivši premijer Zoran Živković i dodao da bi pobeda bila sigurna u Beogradu i veličanstvena u Nišu da nije bilo bojkota od strane dela opozicije.

Živković je rekao da je siguran da su Nišlije spremne da odbrane izborni rezultat i da niko ne bi smeo da se igra tako što bi preleteo iz neke opozicione odborničke grupe na stranu SNS.

„Sigurno da je i tu par odbornika bilo realno više, a da su par odbornika smuvali. A to je krivica onih koji su bojkotovali izbore. Da nije bilo bojkota i da je izašlo četiri do pet odsto više ljudi koji bi glasali za opoziciju, to bi bila sigurna pobeda u Beogradu i veličanstvena pobeda u Nišu“, ocenio je Živković.

Foto: Fonet / Milica Vučković Predsednik GIK-a Zoran Lukić

Lukić (GIK): U Beogradu bez većih nepravilnosti

Predsednik Gradske izborne komisije Beograda Zoran Lukić izjavio je danas za TV Pink da je na 94,39 obrađenih biračkih mesta odziv na lokalnim izborima 2. juna bio 46,16 odsto, a najviše mandata u Skupštini grada Beograda osvojila je Srpska napredna stranka – 64 od 110.

Ruska stranka osvojila je jedan mandat, Biramo Beograd 14 mandata, Mi – Snaga iz naroda 10 mandata i lista Savo Manojlović – i Ja sam Beograd 21 mandat, rekao je Lukić.

Prema njegovim rečima, na izborima nije bilo nekih većih nepravilnosti, ali je još rano reći da li će se izbori ponavlajti na nekim biračkim mestima.

CeSID i IPSOS na 100 obrađenih odsto: U Nišu SNS-u 29 mandata

Ivo Čolović (CeSID): Izborni rezultat očekivan, novi ljudi i pokreti dobro prolaze

Ivo Čolović iz CeSID-a rekao je, gostujući na RTS-u da je prema istraživanjima koja su izašla pred same beogradske izbore, to rezultat koji je bio očekivan, možda čak i za nijansu bolji od onog što je bilo predviđeno.

„Treba napomenuti da je, bez obzira na to što je ovaj rezultat po broju mandata bolji, ipak po broju glasova nešto lošiji od onog što su SNS i SPS odvojeno na prethodnim izborima osvojili za čak nekih 15.000 do 16.000 glasova. Međutim, to je posledica i toga što se ovde ipak radi o lokalnim izborima, te dve političke stranke nisu uspele da izvuku sve svoje birače na biračka mesta“, rekao je Čolović.

SNS je proglasio pobedu u 15 beogradskih opština od 17, gde su se održali izbori.

Čolović napominje da nisu imali dovoljno resursa da posmatraju izbore na nivou gradskih opština.

„Zajedno sa svojim partnerima iz Ipsosa mi smo izbore posmatrali na nivou grada Beograda, tako da mislim da se ovde moramo osloniti na to što budu zvanični rezultati i da njih treba sačekati kako bi se na osnovu toga procenilo ko je ostvario najbolji rezultat i ko će praktično posle ovih izbora moći da formira vlast“, naveo je Čolović.

Printskrin N1 Potpisivanje dokumenta ProGlasa i opozicije

ProGlas: Društvo na ivici građanskih sukoba, ovakvim izborima ukinuto biračko pravo

Inicijativa ProGlas saopštila je da lokalni izbori koji su u Srbiji održani 2. juna, „nisu bili ni fer ni slobodni“, kao i da su u eskalaciji nepravilnosti i nasilja prevazišli i „najcrnja predviđanja“.

„Svima je postalo jasno da je ovakvim ‘izborima’ de facto ukinuto Ustavom zagarantovano biračko pravo i obesmišljena ideja demokratske smenjivosti vlasti. Pritom je neodgovornim postupcima režima društvo dovedeno na ivicu građanskih sukoba“, navodi se u saopštenju.

ProGlas je ocenio da je „Srbija potonula u režim lične vlasti Aleksandra Vučića“.

CeSID i IPSOS: Projekcija raspodele mandata za odbornike SO Grada Niša na osnovu 100 odsto obrađenog uzorka

SNS Vračar: Formirali smo većinu od 34 odbornika

Predsednik opštinskog odbora SNS Vračar Nenad Đorđević izjavio je da je koalicija „Aleksandar Vučić – Vračar sutra” zajedno sa još najmanje tri izborne liste koje imaju odbornike u Skupštini opštine Vračar utvrdila većinu za konstituisanje vlasti u ovoj beogradskoj opštini.

„Na opštini Vračar u lokalni parlament ušlo je osam izbornih lista, što se nije dogodilo nigde u Srbiji. Sa predstavnicima većine tih izbornih lista mi kao stranka imamo od ranije dobre odnose i čvrst dogovor da ako dobiju odbornike u Skupšini opštine Vračar nastavimo zajedno da radimo za dobro Vračara. Tako da lista ‘Aleksandar Vučić – Vračar sutra’ ponosno objavljuje da smo već tokom izborne noći potvrdili dogovore o koaliciji i da ćemo imati većinu koju će da čini 34 od 63 odbornika koliko ima opštinska skupština”, rekao je Đorđević.

U Srbiji su juče održani lokalni izbori, a pored izbora za odbornike Skupštine grada Beograda, izbori su održani u još 14 gradova i 74 opštine i gradske opštine.

Pregled rezultata po biračkim mestima u Beogradu

Na 1.165 obrađenih od ukupno 1.265 biračkih mesta u Beogradu, Srpska napredna stranka je u glavnom gradu osvojila 355.430 glasova ili 52,85 odsto, pokazuju poslednji podaci koje je Republička izbrona komisija objavila na svom sajtu.

Prema poslednjim rezultatima RIK-a, Lista Kreni Promeni, koju predvodi Savo Manojlović, osovjila je 17,61 odsto ili 118.426 glasova, a Biramo Beograd 12,17 ili 81.863 glasova.

Na četvrtom mestu je lista Branimira Nestorovića Mi snaga naroda koja je u BEogradu osvojila prema do sada obrađenim podacima RIK-a, 8,16 odsto ili 54.908 glasova.

U Beogradu je od 1,6 miliona upisanih glasača, glasalo njih 676.386.

Na sajtu RIK-a moguće je videti kakav je trenutno presek stanja, ali i kako se glasalo po pojedinačnim biračkim mestima.

Na sajtu RIK-a moguće je videti kakav je trenutno presek stanja, ali i kako se glasalo po pojedinačnim biračkim mestima.

GIK: U Skupštini „Beograd sutra“ 52,98 odsto, „I ja sam Beograd“ 17,48 odsto, „Biramo Beograd“ sa 12,13, „Mi snaga naroda“ sa 8,18 odsto

Na osnovu 90,2 odsto obrađenih biračkih mesta i 89,04 obrađenog biračkog tela, na izborima za odbornike Skupštine grada Beograda najviše glasova osvojila je lista „Beograd sutra“ i to 52,98 odsto, odnosno 347.284 glasa, saopštila je Gradska izborna komisija (GIK).

Lista „I ja sam Beograd“ osvojila je 17,48 odsto glasova (114.561), dok je treće mesto zauzela lista „Biramo Beograd“ sa 12,13 procenata (79.941). Na četvrtom mestu je lista „Mi snaga naroda“ sa 8,18 odsto osvojenih glasova (53.607), a sledi Ruska stranka sa 1,17 odsto i 7.656 osvojenih glasova.

Lista „Kad ako ne sad“ osvojila je 1,15 odsto glasova (7.561), a „Mi-glas iz naroda“ 0,94 odsto, odnosno 6.199 glasova.

„Rešenje za promenu“ ima osvojenih 0,92 odsto glasova (6.033), a lista „1 od 5 miliona“ 0,9 odsto ili 5.891 glas.

Slede lista „Ćale ovo je za tebe“ sa 0,76 odsto odnosno 5.000 glasova, lista „Ključ za pobedu“ sa 0,58 odsto odnosno 3.790 glasova i „Unija Roma Srbije“ sa 0,45 odsto odnosno 2.932 glasa.

Lista „Beograd naš grad“ ima 0,32 odsto osvojenih glasova (2.115), a lista „Beograd je svet (a) 0,13 odsto odnosno 878 osvojenih glasova. Izlaznost je bila 46,21 odsto, a ukupno je glasalo 655.480 birača.

Rojters: Izbore obeležili sukobi, pobedila vladajuća stranka

Vladajuća stranka u Srbiji pobedila je na glasanju za Skupštinu Beograda i na lokalnim izborima širom zemlje, obeleženim sukobima pristalica opozicije i pristalica populističkog predsednika Aleksandra Vučića, prenela je agencija Rojters.

Repriza izbora u Beogradu usledila je posle protesta koji su usledili posle parlamentarnih i lokalnih izbora 17. decembra, za koje su opozicija i međunarodni posmatrači rekli da su obeležene nepravilnostima, uključujući pristrasnost medija i kupovinu glasova.

U Beogradu živi oko 20 odsto od 6,7 miliona stanovnika Srbije, a mesto gradonačelnika se smatra četvrtim po važnosti u zemlji, posle predsednika, premijera i predsednika parlamenta – navodi britanska agencija.

Delimični lokalni izbori održani su i u 88 od 145 opština u Srbiji. Ranije u nedelju, pristalice opozicije sukobile su se sa aktivistima vladajuće Srpske napredne stranke u Beogradu i Novom Sadu. Srpska opozicija i nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava optužuju Vučića i SNS za gušenje medijskih sloboda, nasilje nad protivnicima, korupciju i veze sa organizovanim kriminalom. Vučić i njegovi saveznici demantuju te navode.

Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ali pre nego što se pridruži tom bloku, mora da sprovede reforme vladavine prava i slobode medija, iskoreni korupciju i uhvati se u koštac sa organizovanim kriminalom, piše Rojters.

Takođe mora da popravi veze sa Kosovom i uskladi svoju spoljnu politiku sa politikom EU, uključujući uvođenje sankcija Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, dodao je Rojters u izveštaju o lokalnim izborima u Srbiji.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić Izbori 2024

Zdrava Srbija proglasila pobedu u Čajetini

Zdrava Srbija saopštila je nezvanične podatke prebrojavanja glasova za Skupštinu opštine Čajetina, prema kojima je izborna lista Milan Stamatović-Zdrava Srbija osvojila 4.944 glasova.

Prema tim podacima Grupa građana „Naši ljudi za naše mesto–Marko Pantović“ osvojila je 2.016 glasova, lista Aleksandar Vučić-Čajetina sutra 1.229 i lista Miloš Parandilović-Novo lice Srbije-Biram borbu 231 glas.

„Kako smo i rekli, Zdrava Srbija je ponovila dobar rezultat i to je nešto što smo postigli po osnovu svega što smo radili svih ovih prethodnih godina. I narod je to nagradio. Hvala im na podršci, hvala im na fer i poštenoj kampanji i nadam se da ih ni u budućem periodu nećemo razočarati“, rekao je predsednik Zdrave Srbije Milan Stamatović dok je sa rukovodstvom i članovima stranke proslavljao i ovu izbornu pobedu.

Foto: Tanjug / Vladimir Porašić Lokalni izbori

Smena vlasti u Bujanovcu

Prema nezvaničnim rezultatima, u Bujanovcu je došlo do smene na vodećim mestima među albanskim strankama, jer su najviše glasova osvojili Front za promene, koji predvode Arber Pajazit i Driton Redžepi, i Pokret za demokratski progres Šćiprima Muslijua.

Treća je Demokratska partija dosadašnjeg predsednika opštine Nagipa Arifija, a četvrta Partija za demokratsko delovanje (PDD) Šaipa Kamberija, koju je u Bujanovcu predvodio Ragmi Mustafa.

Prema preliminarnim rezultatima, najviše glasova u srpskoj zajednici osvojila je lista „Aleksandar Vučić-Bujanovac sutra“. Sledi lista Dr Dejan Stojanović Meče-Biraj budućnost, a prema poslednjim informacijama cenzus je prešla i lista i Promene sad za naše selo, za naš grad Saša Arsić,

Romska lista SPP-Da smo svi jednaki -Romi Adem Salihi će takođe imati odbornike u Skupštini opštine Bujanovac.

Albanske stranke koje su do sada vršile loklnu vast u Bujanovcu, Demokratska partija, Partija za demokratsko delovanje i Pokret za demokratski progres su potpisale koalciju pre izbora i ostaje da se vidi da li će taj sporazum važiti i posle ovakvih rezultata.

Procene po najvećim gradovima

BEOGRAD

Prema procenama Cesida i Ipsosa u Beogradu je, na osnovu 92,6 odsto obrađenog uzorka, najviše glasova osvojila je lista „Beograd sutra“ sa 52,9 odsto glasova.

Na drugom mestu je lista „Kreni promeni“ sa 17,5 odsto, dok je treće mesto zauzela lista „Biramo Beograd“ sa 12,3 procenata.

Četvrto mesto je, prema procenama, pripalo listi „Mi snaga naroda“ koja je osvojila 9 odsto glasova. U beogradski parlament će još i Ruska stranka sa 1,2 odsto.

NOVI SAD

U Novom Sadu je, na osnovu 89 odsto obrađenog uzorka Cesida i Ipsosa, najviše glasova osvojila lista „Novi Sad sutra“ – 53,1 odsto.

Sledi lista „Udruženi za slobodni Novi Sad“ sa 24 odsto, a na trećem mestu je lista „Kreni promeni“ sa 9,8 procenata glasova.

Prema procenama, četvrto mesto zauzela je lista „Heroji“ sa 3,8 odsto glasova, a u novosadski parlament će još i Savez vojvođanskih Mađara sa 1,2 odsto glasova.

NIŠ

Prema procenama na osnovu 93,2 odsto obrađenog uzorka, najviše glasova u Nišu osvojila je lista „Niš sutra“ – 44,5 odsto.

Sledi Grupa građana „Dr Dragan Milić“ koja je dobila 24,4 odsto glasova, dok je na trećem mestu lista „Biramo Niš“ sa 15,9 procenata.

U niški parlament će još i lista „Kreni promeni“ sa 3,9 odsto i Ruska stranka sa 1,1 odsto glasova.