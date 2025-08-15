Treći dan za redom, Studenti u blokadi pozvali su građane da izađu na ulice. Nakon monstruoznog ponašanja pojedinih pripadnika MUP-a prethodnih dana, okupljanja su počela širom Beograda i Novog Sada, ali i brojnih drugih gradova Srbije
20.49
Na vrata kod Bije
Demonstranti su se u Novom sadu od zgrade policije uputili ka zgradi Bezbednosno-informativne agencije, gde su sinoć započeli protest, prenosi 021.
20.45
Krenulo je
Huškanja i neredi u centru Beograda već su krenuli. Žandarmerija je počela da potiskuje građane ka Nemanjinoj ulici, javlja reporter „Vremena“, a napravili su tampon zonu između građana i naprednjaka.
20.33
Naprednjaci nabrijani, „svrbe ih pesnice“
Foto: VremeGrađani reaguju na potez Marka Krčka
Postavljena je scena za reprizu od juče u centru Beograda, javlja reporter „Vremena“.
Naprednjaci su se stacionirali u Birčaninovoj, a među njima ima puno ovih koji se već vrpolje i izgledaju kao da ih „svrbe pesnice“.
Okupljeni su pripremili i specifičnu poruku za Marka Krička, koji je monstruozno maltretirao studentkinju sinoć.
Građani su se okupili ispred Vlade Srbije i Generalštaba, a za to vreme Novobeograđani i Zemunci pristižu u centrar. Trenutno se u Nemanjinoj i okolnim ulicama ne vidi ni jedan policijac.
Reporter redakcije upitao je tri saobraćajna policajca po gradu zašto ne hapse ljude koji imaju motke zakačene na leđa, kao što je sinoć bio slučaj. Oni su rekli da se bave samo obezbeđivanjem saobraćaja.
„Gospodine, sve se razumemo“, ipak su dodali.
20.20
„I ja sam Darko“
Izvor: 021.rsBajkeri u Novom Sadu
Beogradski bajkeri stigli su u Novi Sad, kako bi sa svojim novosadskim kolegama učestvovali u protestu ispred PU Novi Sad, u znak solidarnosti sa bajkerom koji je pretučen na protestu u sredu, 13. avgusta.
Bajkeri mose majice na kojima piše „I ja sam Darko“, u znak podrške kolegi koji je pretučen.
20.05
Puno policije
Na Novom Beogradu u Ulici Omladinskih Brigada i na Banovom Brdu u Požeškoj prisutan je veliki broj policijskih snaga.
Oni su na Banovo brdo stigli sat vremena pre početka protesta.
Смер ка граду, Пожешка.. Нешто баш поранили. 🤔
Али џаба показивање и приказивање – петак, лепо време, нешто имамо утисак да ће народ доћи и у већем броју! ❤️ pic.twitter.com/Ln2aLfdXsv
Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, povodom sinoćnih događaja u kojima je došlo do masovnih napada na policiju, pozvao je na mir i suzdržanost i upozorio da će policija, koja je tu da štiti javni red i mir, reagovati isključio u skladu sa zakonom
Komentarišući video materijal prikazan na TV Informer, advokat Jovan Rajić tvrdi da se radi o kršenju zakona i ljudskog dostojanstva. Smatra da je snimak nastao s namerom da građani odustanu od protesta i poredi ga sa scenama iz zatvora Gvantanamo
Mnoge od onih koje su do juče hapsili, policajci danas štite. Tako su postali privatno batinaško obezbeđenje MUP Srbije d.o.o. Zato je za novinare mnogo važnije da znaju ko je ko u podzemlju, nego u policiji ili strankama na vlasti
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.