Treći dan za redom, Studenti u blokadi pozvali su građane da izađu na ulice. Nakon monstruoznog ponašanja pojedinih pripadnika MUP-a prethodnih dana, okupljanja su počela širom Beograda i Novog Sada, ali i brojnih drugih gradova Srbije

20.49

Na vrata kod Bije

Demonstranti su se u Novom sadu od zgrade policije uputili ka zgradi Bezbednosno-informativne agencije, gde su sinoć započeli protest, prenosi 021.

20.45

Krenulo je

Huškanja i neredi u centru Beograda već su krenuli. Žandarmerija je počela da potiskuje građane ka Nemanjinoj ulici, javlja reporter „Vremena“, a napravili su tampon zonu između građana i naprednjaka.

20.33

Naprednjaci nabrijani, „svrbe ih pesnice“

Foto: Vreme Građani reaguju na potez Marka Krčka

Postavljena je scena za reprizu od juče u centru Beograda, javlja reporter „Vremena“.

Naprednjaci su se stacionirali u Birčaninovoj, a među njima ima puno ovih koji se već vrpolje i izgledaju kao da ih „svrbe pesnice“.

Okupljeni su pripremili i specifičnu poruku za Marka Krička, koji je monstruozno maltretirao studentkinju sinoć.

Građani su se okupili ispred Vlade Srbije i Generalštaba, a za to vreme Novobeograđani i Zemunci pristižu u centrar. Trenutno se u Nemanjinoj i okolnim ulicama ne vidi ni jedan policijac.

Reporter redakcije upitao je tri saobraćajna policajca po gradu zašto ne hapse ljude koji imaju motke zakačene na leđa, kao što je sinoć bio slučaj. Oni su rekli da se bave samo obezbeđivanjem saobraćaja.

„Gospodine, sve se razumemo“, ipak su dodali.

20.20

„I ja sam Darko“

Izvor: 021.rs Bajkeri u Novom Sadu

Beogradski bajkeri stigli su u Novi Sad, kako bi sa svojim novosadskim kolegama učestvovali u protestu ispred PU Novi Sad, u znak solidarnosti sa bajkerom koji je pretučen na protestu u sredu, 13. avgusta.

Bajkeri mose majice na kojima piše „I ja sam Darko“, u znak podrške kolegi koji je pretučen.

20.05

Puno policije

Na Novom Beogradu u Ulici Omladinskih Brigada i na Banovom Brdu u Požeškoj prisutan je veliki broj policijskih snaga.

Oni su na Banovo brdo stigli sat vremena pre početka protesta.