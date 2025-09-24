Cuj Guanghaj i Džon Miler, kineski i britanski državljanin koje traže SAD, pobegli su iz kućnog pritvora u Beogradu 4. avgusta, iako su bili pod elektronskim nadzorom. BIRN otkriva da su imali pristup mobilnim telefonima i internetu, dok je poternica za njima raspisana tek posle 11 dana
Kineski državljanin Cuj Guanghaj i Britanac Džon Miler, koji su početkom avgusta pobegli iz kućnog pritvora u Beogradu, imali su dozvolu da koriste mobilni telefon i internet, piše BIRN.
BIRN saznaje i da je Višem tužilaštvu u Beogradu bilo potrebno deset dana da sudu predloži pritvor i raspisivanje poternice za dvojicom begunaca. Njihov advokat u razgovoru kaže da misli da oni nisu pobegli, nego da su ih oteli – Amerikanci.
Još sredinom maja ove godine, kada je Viši sud u Beogradu doneo odluku da dvojici uhapšenih stranaca, čije izručenje traže SAD, zatvorski pritvor bude zamenjen kućnim uz elektronski nadzor, pravnici su upozoravali da će se desiti upravo ono na šta su ukazivali – beg iz kućnog pritvora, navodi se u tekstu. Njihova upozorenja obistinila su se 4. avgusta rano ujutru, kada su Cuj Guanghaj i Džon Miler uspeli da pobegnu.
Reč je o kineskom i britanskom državljaninu koji su uhapšeni 24. aprila 2025. godine u beogradskom hotelu „Hajat“ na osnovu američke međunarodne poternice zbog špijunaže, nakon čega je podnet zahtev za njihovo izručenje. Samo mesec dana kasnije, 21. maja, Viši sud je doneo odluku da im zatvorski pritvor bude ublažen merom kućnog pritvora, koji su pravnici od starta ocenili kao neuobičajen i rizičan.
BIRN saznaje da su okrivljenima tokom kućnog pritvora bili dostupni mobilni telefon i internet, što dodatno otvara pitanje da li je mera koja im je bila izrečena adekvatna s obzirom na potencijalni rizik od bekstva.
BIRN saznaje i zbog čega je bilo potrebno 11 dana da bi se raspisala poternica za odbeglim Cujem i Milerom. Iz Višeg suda navode da su odmah sutradan po dobijanju obaveštenja od Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, 5. avgusta obavestili Više javno tužilaštvo i zatražili mišljenje, ali da je tužilaštvo predlog za određivanje pritvora i raspisivanje poternice za beguncima dostavilo tek 15. avgusta. Nakon toga, istog dana Viši sud je doneo rešenje o određivanju pritvora i naredbu za raspisivanje poternice.
Advokat Goran Petronijević, navodi ovaj medij, koji zastupa dvojicu stranih državljana, smatra da oni nisu u bekstvu, već da su oteti i da je odmah nakon što je čuo informaciju da su nestali, tražio objašnjenje od nadležnih organa.
Na konstataciju novinara BIRN-a da neko ko pokušava da pobegne, baš i ne pokušava sa sobom da ponese prtljag, Petronijević je rekao da su to bile baš nužne lične stvari. Dodao je i da sumnja da su njegovi klijenti oteli, a da je otmicu organizovala država koja ih potražuje – Amerika.
Izvori bliski slučaju smatraju da je scenario o otmici malo verovatan, navodi se u tekstu.
Istovremeno, američke vlasti se povodom ovog slučaja nisu oglašavale – na pitanja BIRN-a upućena Ministarstvu pravde i FBI nisu dobili odgovor.
U Kragujevcu se ponavlja novopazarski i novosadski scenario: rektor Univerziteta upao je u zgradu Rektorata sa još nekoliko ljudi za koje tvrdi da su obezbeđenje. Rektor kaže da strahuje od ugrožavanja akreditacije univerziteta
Nastavak konstitutivne sednice u Zaječaru izazvao je haos u skupštinskoj sali. Opoziciona odbornica Dragana Rašić kaže za "Vreme" da je neko bacio dimnu bombu i da su svi napustili salu. Predsednik Skupštine Stefan Zankov prethodno nije odgovorio na pitanja o legalnosti sednice
Kako je Zoran Đinđić u masi na Terazijama proglasio pobedu na opštim izborima 24. septembra 2000, kako je Vojislav Koštunica za „Vreme“ predvideo da će za tu pobedu morati da se bore, kako su režimski novinari odjednom zavoleli opoziciju, te noći kada su objavljeni rezultati prema kojima su Slobodan Milošević i njegova Socijalistička partija Srbije izgubili vlast
„Osećamo se kao u američkoj ambasadi u Sajgonu 1975. Čekamo da vidimo šta će biti i da li ćemo morati da se evakuišemo na neko bolje mesto“, opisuje glavni urednik “Danasa” Dragoljub Petrović atmosferu među novinarima medija koji rade u okviru Junajted grupe u koje spadaju televizije N1 i Nova S i nedeljnik “Radar”
Nova kampanja za brzometnu legalizaciju za 100 evra ne razlikuje se u suštini mnogo od one od pre deset godina. Zanimljive su, međutim, finese, poput legalizacije divlje gradnje u nacionalnim parkovima
U novom broju „Vremena“ Jovo Bakić je rekao da ne bismo opstali kao društvo i pojedinci kada bi režim pobedio. U pravu je. Reč sloboda u takvoj Srbiji bila bi zabranjena, lični integritet bio bi razlog za hapšenje, a kukavičluk – način preživljavanja
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.