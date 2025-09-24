Cuj Guanghaj i Džon Miler, kineski i britanski državljanin koje traže SAD, pobegli su iz kućnog pritvora u Beogradu 4. avgusta, iako su bili pod elektronskim nadzorom. BIRN otkriva da su imali pristup mobilnim telefonima i internetu, dok je poternica za njima raspisana tek posle 11 dana

Kineski državljanin Cuj Guanghaj i Britanac Džon Miler, koji su početkom avgusta pobegli iz kućnog pritvora u Beogradu, imali su dozvolu da koriste mobilni telefon i internet, piše BIRN.

BIRN saznaje i da je Višem tužilaštvu u Beogradu bilo potrebno deset dana da sudu predloži pritvor i raspisivanje poternice za dvojicom begunaca. Njihov advokat u razgovoru kaže da misli da oni nisu pobegli, nego da su ih oteli – Amerikanci.

Još sredinom maja ove godine, kada je Viši sud u Beogradu doneo odluku da dvojici uhapšenih stranaca, čije izručenje traže SAD, zatvorski pritvor bude zamenjen kućnim uz elektronski nadzor, pravnici su upozoravali da će se desiti upravo ono na šta su ukazivali – beg iz kućnog pritvora, navodi se u tekstu. Njihova upozorenja obistinila su se 4. avgusta rano ujutru, kada su Cuj Guanghaj i Džon Miler uspeli da pobegnu.

Reč je o kineskom i britanskom državljaninu koji su uhapšeni 24. aprila 2025. godine u beogradskom hotelu „Hajat“ na osnovu američke međunarodne poternice zbog špijunaže, nakon čega je podnet zahtev za njihovo izručenje. Samo mesec dana kasnije, 21. maja, Viši sud je doneo odluku da im zatvorski pritvor bude ublažen merom kućnog pritvora, koji su pravnici od starta ocenili kao neuobičajen i rizičan.

BIRN saznaje da su okrivljenima tokom kućnog pritvora bili dostupni mobilni telefon i internet, što dodatno otvara pitanje da li je mera koja im je bila izrečena adekvatna s obzirom na potencijalni rizik od bekstva.

BIRN saznaje i zbog čega je bilo potrebno 11 dana da bi se raspisala poternica za odbeglim Cujem i Milerom. Iz Višeg suda navode da su odmah sutradan po dobijanju obaveštenja od Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, 5. avgusta obavestili Više javno tužilaštvo i zatražili mišljenje, ali da je tužilaštvo predlog za određivanje pritvora i raspisivanje poternice za beguncima dostavilo tek 15. avgusta. Nakon toga, istog dana Viši sud je doneo rešenje o određivanju pritvora i naredbu za raspisivanje poternice.

Advokat Goran Petronijević, navodi ovaj medij, koji zastupa dvojicu stranih državljana, smatra da oni nisu u bekstvu, već da su oteti i da je odmah nakon što je čuo informaciju da su nestali, tražio objašnjenje od nadležnih organa.

Na konstataciju novinara BIRN-a da neko ko pokušava da pobegne, baš i ne pokušava sa sobom da ponese prtljag, Petronijević je rekao da su to bile baš nužne lične stvari. Dodao je i da sumnja da su njegovi klijenti oteli, a da je otmicu organizovala država koja ih potražuje – Amerika.

Izvori bliski slučaju smatraju da je scenario o otmici malo verovatan, navodi se u tekstu.

Istovremeno, američke vlasti se povodom ovog slučaja nisu oglašavale – na pitanja BIRN-a upućena Ministarstvu pravde i FBI nisu dobili odgovor.

