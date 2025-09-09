Kinez Cuj Guanghaj i Britanac Džon Miler, čije izručenje traži SAD pod optužbama za špijunažu i šverc vojne tehnologije, nestali su iz kućnog pritvora u Beogradu nakon što su skinuli elektronske narukvice, piše BIRN. Navode da je Viši sud u Beogradu naredio raspisivanje poternice

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija obavestila je Viši sud u Beogradu da se kineski državljanin Cuj Guanghaj i Britanac Džon Miler nalaze u bekstvu nakon što su uklonili elektronske narukvice i napustili adrese na kojima su boravili tokom mere kućnog pritvora, koja im je određena u maju ove godine, stoji u zvaničnom odgovoru Višeg suda dostavljenog BIRN-u.

Cuj Guanghaj, poznat i kao kineski „agent Džek“ i njegov britanski saradnik Miler uhapšeni su 24. aprila u beogradskom hotelu Hajat na osnovu međunarodne poternice raspisane na zahtev SAD i čekali su odluku o ekstradiciji.

SAD ih terete da su u Kaliforniji organizovali proganjanje kineskog umetnika Huija Boa, koji živi u SAD i izrađuje provokativne skulpture koje ismevaju predsednika Kine Si Đinpinga i njegovu suprugu. Kasnije su optužbe proširene i na pokušaj ilegalne trgovine američkom vojnom opremom i njenog krijumčarenja u Kinu, za šta im preti do 20 godina zatvora.

Prema navodima Višeg suda u Beogradu, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija obavestila je taj sud da su dva strana državljanina koja su čekala izručenje u SAD, pobegla iz kućnog pritvora.

U odgovoru suda se ne navodi kog datuma je alarm oglasio bekstvo, ali se navodi da je nakon toga, 15. avgusta ove godine, Viši sud u Beogradu doneo rešenje kojim je Cuju i Mileru ukinuta mera zabrane napuštanja stana i određen pritvor, a naloženo je i da se raspiše poternica.

Iako je reč o teškim optužbama i stranim državljanima bez prebivališta u Srbiji, nepunih mesec dana nakon hapšenja, 21. maja, sud im je ukinuo zatvorski pritvor i odredio kućni, uz elektronski nadzor. Pojedini pravnici tada su ocenili da je reč o neuobičajenoj meri u ovakvim slučajevima i upozorili na rizik od bekstva. Cujev i Milerov advokat Goran Petronijević, međutim, tvrdio je da su „oni ozbiljni ljudi i da nisu nikakvi kriminalci“.

Odmah nakon hapšenja, BIRN se obratio Ministarstvu pravde SAD sa pitanjem da li postoje naznake da bi Srbija mogla pokušati da odloži ili čak potpuno izbegne proces ekstradicije – tema o kojoj se u pojedinim diplomatskim krugovima već uveliko govorilo. Kiaran Makevoj, portparol Ministarstva pravde SAD, odgovorio je kratko: „Nemamo komentar“.

Londonski Mail on Sunday objavio je u junu ove godine da je, prema njihovim informacijama, Cuj Guanghaj navodno visokopozicionirani pripadnik kineske obaveštajne službe, blizak kineskom predsedniku Si Đinpingu. „Sada postoje strahovi da bi kineski špijuni mogli pokušati da mu pomognu da pobegne, s obzirom na sumnje da je Cuj visoki obaveštajni zvaničnik“, naveo je tada taj list.

Iako bekstvo iz kućnog pritvora pod elektronskim nadzorom nije nemoguće, ostaje pitanje koliko je ono bilo izvodljivo u slučaju dvojice stranih državljana koji su, prema podacima Višeg suda, boravili na dve različite adrese, i sa njih uspeli da nestanu bez traga, gotovo istovremeno – da li su to mogli da učine bez kakve pomoći spolja.

Elektronski nadzorni uređaji dizajnirani su tako da se alarm odmah oglasi pri bilo kakvom pokušaju uklanjanja narukvice ili nanogvice. Koliko je vremena prošlo od trenutka kada se alarm oglasio do dolaska poverenika i kako su osumnjičeni uspeli da iskoriste taj interval da se udalje bez traga, da li su uopšte još u Srbiji ili su već uspeli da pobegnu preko granice i na koji način – pitanja su na koja, za sada, nema zvaničnog odgovora.

Izvor: BIRN