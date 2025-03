Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski istakao je da su on i njegov tim „spremni da rade pod snažnim vođstvom predsednika Trampa kako bi se postigao trajni mir“.

Zelenski je na društvenoj mreži Iks objavio da želi da ponovi posvećenost Ukrajine miru.

„Niko od nas ne želi beskrajni rat. Ukrajina je spremna da što pre dođe za pregovarački sto kako bismo se približili trajnom miru. Niko ne želi mir više od Ukrajinaca. Moj tim i ja smo spremni da radimo pod snažnim vođstvom predsednika Trampa kako bismo postigli mir koji traje. Spremni smo da radimo brzo na okončanju rata, a prve faze bi mogle da budu oslobađanje zatvorenika i primirje na nebu — zabrana raketa, dalekometnih dronova, bombardovanja energetske i druge civilne infrastrukture — i primirje na moru odmah, ako Rusija to učini“, napisao je Zelenski.

Dodao je da Ukrajina nakon toga želi da veoma brzo prođe kroz sve naredne faze i da radi sa Sjedinjenim Državama na postizanju snažnog konačnog dogovora.

