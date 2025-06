Nemački informativni portal Korektiv (Correctiv) opširno izveštava o, kako se čini, „najvećem koncertu u Evropi“: o nastupu Marka Perkovića „Tompsona“ u Zagrebu sledeće subote. Novinar tog portala Žan Peters objašnjava nemačkoj publici da je reč o „jednom od najspornijih muzičara“ post-jugoslavenskog prostora. Tompson se devedesetih pročuo pesmom „Bojna Čavoglave“ koja počinje ustaškim pozdravom – a nemačku publiku autor podseća i na zločine tog kvislinškog režima u Hrvatskoj tokom Drugog svetskog rata, piše DW.

Njegovi koncerti se u pravilu pretvaraju u manifestacije ekstremne desnice, piše Korektiv: „Tompsonovi koncerti – poput mega-događaja najavljenog za 5. jul 2025, za koji je navodno prodato više od 500.000 ulaznica – masovna su okupljanja koja se mogu tumačiti i kao identitetski rituali. ’Postoji samo nekoliko firmi koja mogu da organizuju jedan takav mega-događaj’, kaže za Korektiv jedan interni izvor koji želi ostati anoniman. Produkcija zahteva ogromnu tehničku infrastrukturu: oko 700 zvučnika, više od 2.000 kvadratnih metara LED-površine, 30 kamiona opreme, građevinske skele, 2.000 pripadnika obezbeđanja i više od toga.“

„Obračun“ s novinarima i medijima

Kako piše nemački portal, za taj zadatak zadužena je nemačka firma Mojo Rental: „Prema sudskom registru, oko tri četvrtine te firme pripada Evago Holdingu sa sedištem u Bavarskoj. Evago ima i nemačke i hrvatske ekspoziture nose naziv Mojo Rental. Nijedna od tih nemačkih firmi ni njihovi direktori – Goran Marinčić (Evago Holding) i Patrik Bauer (Mojo Rental GmbH) – nisu odgovorili na upite Korektiva u vezi s tim angažmanom.“

Autor članka ocenjuje da netrpeljivost prema medijima u krugu oko Tompsona nije iznenađenje. On podseća: „Prema medijskim navodima, menadžer pevača bivši je pripadnik tajne službe i bivši direktor Policijske akademije u Hrvatskoj, Zdravko Barišić. Kad je 2014. koncert Tompsona u berlinskoj dvorani Kolumbijahale otkazan zbog protesta, on je za to optužio novinare i javno im zapretio rečima da ’borba protiv njih još nije završena’.“

I dok se Zagreb priprema za mega-manifestaciju, portal nemačku publiku podseća i na veoma dugačak spisak zabranjenih koncerata Tompsona širom Evrope: „Tompsonov koncert je 2022, uprkos protestima, ipak održan u Beblingenu (Baden-Virtemberg, oko 20 kilometara jugozapadno od Štutgarta). Drugi koncerti su više puta otkazivani – recimo u Amsterdamu, Lucernu ili Mariboru – iako mu je, nakon zabrane nastupa u Švajcarskoj 2009, ponovo dozvoljen nastup. U septembru 2016. jedan njegov koncert u Švajcarskoj ponovo je iznenada otkazan. Gradska uprava tada je odluku opravdala tvrdnjom da se ’ne može garantovati javni red i bezbednost na takvom događaju’.“

Trend ekstremne desnice u Evropi

Oprez nemačkih službi lako se može protumačiti i verovatnim vezama Tompsona s neonacististima u Nemačkoj dobro poznatim policiji, smatra autor članka i navodi: „Godine 2021. Marko Perković snimljen je s advokatom Davorinom Karačićem i Markusom Frntićem – ključnom figurom neonacističke scene u Baden-Virtembergu. ’Ono što Tompsona čini opasnim nije samo njegova muzika – već to što ona normalizuje mržnju i nasilje kao domoljubni osećaj’, kaže Zoran Pusić. (…) ’Prihvatanjem Tompsona i njegovih pesama, zločini ustaša postupno postaju društveno i politički prihvatljivi – rasizam, antisemitizam, mržnja prema Romima i Srbima.’ Prema mišljenju Pusića, predsednika Antifašističke lige Hurvatske, to se uklapa u širi evropski trend normalizacije radikalne desnice – od Italije. pa do Alternative za Nemačku.“

Nemački portal zato postavlja pitanje, kako je trenutni gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević uopšte dozvolio održavanje tog koncerta i citira njegov odgovor za hrvatske medije: „Tompson nije moj izbor ni kad je reč o muzici, ni kada je reč o politici. Ali, nisam pobornik zabrana koncerata i smatram da je to kontraproduktivno. Ko peva ustaške pesme i nosi takve simbole, neprihvatljiv je i to je stvar za policiju“, citira Korektiv zagrebačkog gradonačelnika.