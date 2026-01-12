Vlasniku bara u kome je u novogodišnjoj noći u požaru stradalo 40 ljudi određen pritvor do 30 dana

Žaku Moretiju, vlasniku bara „Le Constellation“ u luksuznom odmaralištu Kran-Montana u kome je u novogodišnjoj noći u požaru stradalo 40 ljudi, određen je pritvor od tri meseca, uz mogućnost da bude i produžen, preneo je RTS.

Vlasnik bara je prethodno istražiteljima rekao da su vrata za pomoć gostima bila zaključana iznutra.

Prvi nalazi ukazuju na to da je požar izazvan kontaktom prskalica sa zvučnoizolacionom penom postavljenom na plafonu podruma objekta.

Istraga takođe ispituje prisustvo i dostupnost aparata za gašenje požara, kao i da li su izlazi iz bara bili u skladu sa propisima.

U vezi sa prisustvom maloletnika, Moreti je naveo da bar zabranjuje ulazak osobama mlađim od 16 godina, dok gosti od 16 do 18 godina moraju da budu u pratnji odrasle osobe.

On je dodao da je obezbeđenju dao odgovarajuća uputstva, ali da je moguće da je došlo do propusta.

Herojstvo Stefana Ivanovića

U nesreći koja se dogodila u novogodišnjoj noći, poginulo je 40, a povređeno 116 osoba, među kojima i četiri državljana Srbije.

Među stradalima je i Stefan Ivanović, 31-ogodišnji Srbin koji je poginuo dok je spasavao druge ljude. Te večeri je radio kao agent obezbeđenja, a kada je izbio požar, mogao je da pobegne, ali je izabrao je da ostane.

„Bacio se u vatru, pokušavajući da je ugasi i da evakuiše što veći broj ljudi koji su još bili zarobljeni unutra. Svojom hrabrošću i nesebičnošću, Stefan je spasao živote. Njegov herojski čin koštao ga je sopstvenog života“, navela je fondacija „Hepi pot” koja je organizovala kampanju kako bi se obezbedila sredstva za transport stefanovog tela u Srbiju i sahranu u rodnoj zemlji.

Švajcarska je 9. januara, u prisustvu zvaničnika drugih evropskih zemalja, organizovala komemorativni skup u Martinjiju počast žrtvama požara.

Srbiju je na komemoraciji je predstavljao ambasador u Švajcarskoj Ivan Trifunović, koji je u ime Srbije odao poštu stradalima i izrazio duboko saučešće porodicama žrtava.

„U ime naroda i Vlade Republike Srbije želim da izrazim najdublje saučešće porodicama svih žrtava tragičnih događaja u Kran-Montani. Ova tragedija je duboko pogodila Srbiju, naročito imajući u vidu da su među stradalima bili i državljani Srbije. Tuga koju osećamo ne poznaje granice i ujedinjuje naše narode u žalosti i saosećanju. Posebnu počast želim da odam Stefanu Ivanoviću, koji je izgubio život pokušavajući herojski da spase druge. Njegova izuzetna hrabrost, nesebičnost i humanost predstavljaju najviše vrednosti kojima svi težimo. Njegova žrtva neće biti zaboravljena“, naveo je tom prilikom Trifunović.

