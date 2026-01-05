Čačak
Humanitarna akcija prikupljanja novčanih sredstava pokrenuta je za Stefana Ivanovića, 31-ogodišnjeg Srbina koji je tragično stradao u velikom požaru u Švajcarskoj dok je spašavao druge ljude. Fondacija „Hepi pot” pokrenula je organizovanu kampanju kako bi se obezbedila sredstva za transport njegovog tela u Srbiju i sahranu u rodnoj zemlji.
„Te večeri Stefan je radio kao agent obezbeđenja. Kada je izbio požar, mogao je da pobegne. Izabrao je da ostane. Bacio se u vatru, pokušavajući da je ugasi i da evakuiše što veći broj ljudi koji su još bili zarobljeni unutra. Svojom hrabrošću i nesebičnošću, Stefan je spasao živote. Njegov herojski čin koštao ga je sopstvenog života“, navodi se na stranici na kojoj se prikuplja novac.
Fondacija „Hepi pot” je navela da će novac koji se prikuplja pokriti troškove prevoza Stefanovog tela iz Švajcarske u Srbiju, kao i troškove sahrane. Organizatori kampanje ističu da je svaka donacija — bilo novčana ili deljenjem informacije — gest poštovanja Stefana i njegove hrabrosti, kao i podrška njegovoj porodici u ovom izuzetno teškom trenutku.
U trenutku pisanja ovog teksta prikupljeno je više od 66.000 švajcarskih franaka.
