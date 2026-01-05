Nenad Lajbenšperger

Lajbenšperger: Ako treba, i fizički braniti Generalštab

„Ti objekti mogu da se restauriraju i rekonstruišu. Statički su stabilni. Proveriće se statika ponovo kada dođe vreme za radove. Porušeni delovi mogu da se obnove i izgledaju kako su izgledali kada su podignuti“, kaže o stanju Generalštaba istoričar u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture Nenad Lajbenšperger, koga je "Vreme" proglasilo za Ličnost 2025. godine