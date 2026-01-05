Fondacija „Hepi pot“ pokrenula je prikupljanje novčanih sredstava kako bi se obezbedio transport tela Stefana Ivanovića iz Švajcarske u Srbiju i pokrili troškovi sahrane

Humanitarna akcija prikupljanja novčanih sredstava pokrenuta je za Stefana Ivanovića, 31-ogodišnjeg Srbina koji je tragično stradao u velikom požaru u Švajcarskoj dok je spašavao druge ljude. Fondacija „Hepi pot” pokrenula je organizovanu kampanju kako bi se obezbedila sredstva za transport njegovog tela u Srbiju i sahranu u rodnoj zemlji.

„Te večeri Stefan je radio kao agent obezbeđenja. Kada je izbio požar, mogao je da pobegne. Izabrao je da ostane. Bacio se u vatru, pokušavajući da je ugasi i da evakuiše što veći broj ljudi koji su još bili zarobljeni unutra. Svojom hrabrošću i nesebičnošću, Stefan je spasao živote. Njegov herojski čin koštao ga je sopstvenog života“, navodi se na stranici na kojoj se prikuplja novac.

Foto: AP Photo/Baz Ratner Odavanje počasti poginulima u požaru

Fondacija „Hepi pot” je navela da će novac koji se prikuplja pokriti troškove prevoza Stefanovog tela iz Švajcarske u Srbiju, kao i troškove sahrane. Organizatori kampanje ističu da je svaka donacija — bilo novčana ili deljenjem informacije — gest poštovanja Stefana i njegove hrabrosti, kao i podrška njegovoj porodici u ovom izuzetno teškom trenutku.

U trenutku pisanja ovog teksta prikupljeno je više od 66.000 švajcarskih franaka.

Više informacija o doniranju novčanih sredstava možete saznati na ovom linku.

Izvor: Blic

