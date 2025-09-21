Nemačka
Rekordne cene i rekordne gužve: Počeo je Oktoberfest 2025
Počeo je ovogodišnji Oktoberfest na kom će krigla piva koštati i više od 15 evra. Ipak, cena nikada nije sprečila goste da popiju milione litara ovog pića
U nedelju (21. septembar) Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada i Australija zvanično su priznale Palestinu kao državu, saopštili su zvaničnici ovih zemalja
Ujedinjeno Kraljevstvo, Australija i Kanada zvanično su priznale Palestinu kao državu.
Premijer Kir Starmer objavio je da Ujedinjeno Kraljevstvo priznaje Državu Palestinu, piše britanski javni servis BBC.
„Danas, kako bismo oživeli nadu u mir za Palestince i Izraelce, i rešenje u vidu dve države, Ujedinjeno Kraljevstvo zvanično priznaje Državu Palestinu“, rekao je Starmer.
Neposredno pre Starmera, i premijer Kanade Mark Karni izjavio je da „Kanada priznaje državu Palestinu“.
U saopštenju objavljenom na njegovom nalogu na društvenoj mreži Iks, Karni je naveo:
„Kanada priznaje Državu Palestinu i nudi naše partnerstvo u izgradnji obećanja o mirnoj budućnosti za i Državu Palestinu i Državu Izrael.“
Australija je takođe upravo objavila svoje priznanje palestinske države, pridruživši se Kanadi kao druga članica G7 koja je to formalno učinila, prenosi N1.
I Kanada i Australija su ranije ove nedelje najavile svoju nameru da formalno priznaju palestinsku državu na Generalnoj skupštini UN u Njujorku.
Australijski premijer Entoni Albaneze rekao je da su sledili odluku Kanade.
On je naveo da je to deo zajedničkog napora sa Kanadom i Velikom Britanijom i da će predstavljati „međunarodni napor za rešenje u vidu dve države“.
