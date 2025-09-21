U nedelju (21. septembar) Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada i Australija zvanično su priznale Palestinu kao državu, saopštili su zvaničnici ovih zemalja

Ujedinjeno Kraljevstvo, Australija i Kanada zvanično su priznale Palestinu kao državu.

Premijer Kir Starmer objavio je da Ujedinjeno Kraljevstvo priznaje Državu Palestinu, piše britanski javni servis BBC.

„Danas, kako bismo oživeli nadu u mir za Palestince i Izraelce, i rešenje u vidu dve države, Ujedinjeno Kraljevstvo zvanično priznaje Državu Palestinu“, rekao je Starmer.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Neposredno pre Starmera, i premijer Kanade Mark Karni izjavio je da „Kanada priznaje državu Palestinu“.

U saopštenju objavljenom na njegovom nalogu na društvenoj mreži Iks, Karni je naveo:

„Kanada priznaje Državu Palestinu i nudi naše partnerstvo u izgradnji obećanja o mirnoj budućnosti za i Državu Palestinu i Državu Izrael.“

Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

Australija je takođe upravo objavila svoje priznanje palestinske države, pridruživši se Kanadi kao druga članica G7 koja je to formalno učinila, prenosi N1.

I Kanada i Australija su ranije ove nedelje najavile svoju nameru da formalno priznaju palestinsku državu na Generalnoj skupštini UN u Njujorku.

Australijski premijer Entoni Albaneze rekao je da su sledili odluku Kanade.

On je naveo da je to deo zajedničkog napora sa Kanadom i Velikom Britanijom i da će predstavljati „međunarodni napor za rešenje u vidu dve države“.

Izvori: BBC/N1