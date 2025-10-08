Rat na Bliskom istoku

07.октобар 2025. Katrin Šajer / DW

Dve godine rata sa Izraelom: Hamas oslabljen, ali nije uništen

Dve godine nakon početka izraelske ofanzive, Hamas je izgubio većinu svojih komandanata i hiljade boraca, ali grupa i dalje funkcioniše kao decentralizovana gerilska mreža. Uprkos izraelskoj nadmoći, Hamas zadržava sposobnost da sprovodi napade i regrutuje nove članove, dok Gaza ostaje razorena i bez stabilne civilne uprave

Bliski istok

07.октобар 2025. Tomas Lačan / DW

Dve godine rata u Gazi: Izrael ne pobeđuje, Hamas ne nestaje

Dve godine nakon napada Hamasa koji je potresao Izrael do temelja, Bliski istok izgleda potpuno drugačije. Hamas je vojno oslabio, ali ne i nestao. Izrael je vojno dominantan, ali politički izolovan i duboko podeljen iznutra. Dok region i dalje gori, rane iz Gaze i Izraela ne zarastaju