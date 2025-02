Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da Ukrajina nikada nije trebalo da započne rat sa Ukrajinom. On hoće da bilateralno sa Vladimirom Putinom dogovori mirovne uslove, mimo Zelenskog i potpuno zatečene Evrope

Foto: Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanised Brigade via AP

Ukrajina ima rukovodstvo „koje je dopustilo da dođe do rata, do koga kojeg nije smelo da dođe“, izjavio je predsednik SAD Donald Tramp u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi.

Onda se osvrnuo na predsednika Ukrajine Volodimira Zelnskog: „Lično mi se dopada, sasvim je u redu“. Međutim, ovde se ne radi o ličnim simpatijama, „već o tome da se obavi posao“.

A Zelenski, prema njegovoj oceni, ne obavlja svoj posao jer ne okončava rat.

„Veoma sam razočaran. Čuo sam da se žali: ooo, nismo bili pozvani (na pregovore između SAD i Rusije u Rijadu o okončanju rata u Ukrajini)“, rekao je Tramp.

„E pa vi ste tu već tri godine“, a rat je trebalo odavno da se okonča, „bez gubitka mnogo zemlje, gradova i života“.

Pa je dodao rezolutno se obraćajući Ukrajincima: „Nije trebalo nikada da započnete rat. Trebalo je da napravite dil“, obrćući tako naglavačke do sada neupitan zajednički stav Zapada da je Ukrajina žrtva ruske agresije.

Foto: Pool via AP Donald Tramp

Rusija hoće da zaustavi divlje varvarstvo

Sada pod njegovim vođstvom Amerika mora da „gasi požare širom sveta”, rekao je Tramp, a prenosi BBC.

Upitan kako su protekli razgovori sa predstavnicima Rusije u Rijadu, Tramp je ocenio da su „bili veoma dobri“.

„Rusija želi nešto da uradi, hoće da zaustavi divlje varvarstvo. Hiljade vojnika ubijaju se na nedeljnom nivou, to je smešno. Želimo da to okončamo, to je besmislen rat“.

Komentarišući mogućnost da evropske trupe budu stacionirane u Ukrajini nakon dogovora o okončanju rata, Tramp je rekao da bi to bilo sjajno.

„Ako to žele, to je sjajno, ali mi nećemo morati da ih šaljemo tamo, jer smo veoma daleko“.

On želi da okonča rat u Ukrajini kako bi spasio milione života: „To mi je želja, iako je ta tema možda važnija za Evropljane nego za nas. Mi imamo okean između, a oni ga nemaju“, kazao je Tramp.

Rekao je i da bi sa Vladimirom Putinom mogao da se sretne već do kraja meseca.

Zatečena Evropa

Rusija je protivno međunarodnom pravu, bez objave rata, napala Ukrajinu u februaru 2022. Trampova izjava upućena Ukrajincima “nije trebalo nikada da ga započnete” je potpuno na liniji Kremlja.

Ukrajina se već tri godina uz svesrdnu vojnu i finansijskog pomoć Zapada brani od vojne invazije Rusije. Ukoliko bi joj Amerika uskratila pomoć, to bi ključno oslabilo njenu odbrambenu moć.

Pod tom pretnjom Tramp bi rukovodstvo u Kijevu mogao da uceni da privhavte mirovni sporazum sa Moskvom kakav su do sada odlučno odbijali jer bi praktično predstavljao kapitulaciju.

To bi ujedno bila i kapitulacija evropske spoljne i bezbednosne politike. Države članice Evropske unije su zatečene i nemaju odgovor na mirotvoračke najave Donalda Trampa.