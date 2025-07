Koncert Marka Perkovića Tompsona održava se u subotu (5. jul) na Zagrebačkom Hipodromu. Prema najavama očekivalo se pola miliona ljudi, da „veliča ustaštvo”. Do 20 sati ušlo je 215.000 njih, pišu mediji. Međutim, na Tompsonovoj službenoj Fejsbuk stranici uz fotografije sa početka koncerta piše: „Pozdrav sa zagrebačkog Hipodroma od nas 504.000!”.

Na koncert je zabranjeno unošenje bilo kakvog oružja, oštrih predmeta, koplja na kojima se nose zastave, droga i slično. Međutim, Index.hr piše da se na ulazu nisu proveravale ni ulaznice ni ostale stvari.

Organizatori i policija rekli su da su na koncertu zabranjeni bilo kakvi simboli i natpisi koji podsiču na mržnju, rasizam i ekstremističke ideologije. Policija neće delovati odmah, nego kao što i inače rade na takvim događanjima – sve će snimati kamerama. Naknadno će pregledati snimke i određivati hoće li pokretati istragu, piše NIN.

Za mnoge hrvatske istoričare i političare Tompsonov koncert je trebalo zabraniti, pokrenuta je peticija za zabranu, jer se u njegovim pesmama i na samim nastupima promoviše ustaštvo.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Srbije u Zagrebu savetovalo je građanima naše zemlje da ne putuju u taj grad do nedelje zbog koncerta, jer „boravak može biti bezbednosno rizičan za građane Republike Srbije“.

Prisutni i premijer i minisar policije

Premijer Andrej Plenković prisustvovao je generalnoj probi koncerta gde se pojavio sa decom u pratnji ministara policije i branitelja, Davora Božinovića i Tome Medveda.

This is not a fringe movement. This is mainstream celebration of hate, masquerading as patriotism. Last night’s rehearsal was even attended by Croatian Prime Minister Andrej Plenković (see photo), who brought his children to meet Thompson in person. pic.twitter.com/wryvbRxXdE

— Smajo Bešo OBE (@SmajoBeso) July 5, 2025