Predsednik Rusije Vladimir Putin dao je zahtev Ukrajini u kome traži da se odrekne istočnog Donbasa, članstva u NATO-u i sklanjanje zapadnih trupa sa teritorije Ukrajine, objavio je Rojters, pozivajući se na tri izvora bliska Kremlju.

Putin se u petak (15. avgust) na Aljasci sastao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom posle više od četiri godine i skoro tri sata su proveli u razgovorima šta bi kompromis o pitanju Ukrajine mogao da podrazumeva.

U suštini, kako navode ruski izvori, Putin je pristao na kompromis u teritorijalnom smislu u odnosu na jun 2024. godine, kada je tražio od Kijeva da se odrekne četiri pokrajine za koje Moskva tvrdi da su deo Rusije – Donjecka i Luganska na istoku Ukrajine, koji čine Donbas, odnosno Hersona i Zaporožja na jugu.

Novi predlog Putina

U novom predlogu, ruski predsednik je ostao pri zahtevu da se Ukrajina potpuno povuče iz delova Donbasa koje kontroliše, dodaju tri izvora Rojtersa, dok bi zauzvrat Moskva zadržala sadašnje linije fronta u Zaporožju i Hersonu.

Rusija kontroliše oko 88 odsto Donbasa i 73 odsto Zaprožja i Hersona, procenjuju Sjedinjene Države, dodaje Rojters.

Moskva je spremna da preda i neke delove Harkova, Sume i regiona Dnjepropetrovsk pod kontrolu Ukrajine, ako se postigne dogovor.

Putin ostaje pri ranijim zahtevima da se Ukrajina odrekne NATO članstva i traži pravno obavezujuće obećanje vojne alijanse da se neće dalje širiti na istok.

Traži i uvođenje limita za ukrajinsku vojsku i sporazum da neće biti zapadnih vojnika na teritoriji Ukrajine kao mirovnih snaga, prenose Rojtersu sagovornici bliski Kremlju.

Ukrajina, NATO i Bela kuća za sada bez komentara

Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova još nije komentarisalo predloge.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je više puta odbacio ideju o povlačenju sa međunarodno priznate ukrajinske teritorije kao dela sporazuma i rekao da industrijski region Donbas služi kao tvrđava koja sprečava ruski napredak dublje u Ukrajinu.

„Ako govorimo o jednostavnom povlačenju sa istoka, to ne možemo da uradimo“, rekao je novinarima u komentarima koje je Kijev objavio u četvrtak (21. avgust). „To je pitanje opstanka naše zemlje, koje uključuje najjače odbrambene linije.“

Bela kuća i NATO još uvek nisu odgovorili na zahteve za komentar o ruskim predlozima.

Izvor: Rojters