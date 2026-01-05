Najmanje 45.000 domaćinstava je u Berlinu po ciči zimi ostalo bez struje. Navodno je za to odgovorna ekstremistička levičarska grupa „Vulkan“ koja je u borbi protiv „imperijalističkog načina života“ uništila kablove. Koliko je Nemačka inftastruktura ranjiva?

Nekada se to zvalo nestanak struje, danas se kaže – blekaut. Nema interneta, mobilne mreže su u prekidu. Semafori ne rade, prodavnice, bankomati…

Svakodnevica je toliko poremećena da je ovaj scenario zaplet brojnih serija i filmova na platformama poput Netfliksa. A bez struje i interneta – nema ni Netfliksa.

Upravo se taj moderni užas dešava u više četvrti nemačke metropole Berlina. Bez električne energije, ali i grejanja na temperaturama oko nule – ostao je jugozapad glavnog grada, najmanje 45.000 domaćinstava i oko 2.200 firmi. Poremećen je saobraćaj – kako na putevima kroz pogođene delove grada, tako i saobraćaj gradskih i regionalnih vozova, U prodavnicama koje rade – plaća se gotovinom.

Počelo je u ranim jutarnjim satima u subotu (3. januar) zbog požara na strujnim kablovima nad lokalnim vodenim kanalom Teltov.

Požar na kablovskom mostu nije prekinuo samo snabdevanje strujom, već je uzrokovao i prekid sistema daljinskog grejanja u pogođenim četvrtima. Čak i u zgradama koje se ne greju preko gradske toplane, većina modernih kotlova na gas ili ulje zahteva električnu energiju za rad pumpi i kontrolnih sistema, pa su i ta domaćinstva ostala bez grejanja.

Pogođene bolnice, domovi za stare, škole, vrtići…

Pogođeno je više domova za stare i bolnica u četvrti Celendorf. Neki štićenici domova za stare prebačeni su na druge lokacije u gradu.

Na svu tu muku, Berlin je tokom vikenda pogodio sneg. Policija je poručila: „Koristite mobilne telefone štedljivo. Mislite na starije osobe ili one kojima treba pomoć i ponudite je. Za večernje sate spremite baterijske lampe ili druga svetla na baterije.“

Početkom sedmice škole i vrtići ostaju zatvoreni.

Pogođeni delovi Berlina postepeno se vraćaju prvo na mrežu daljinskog grejanja, potom i na strujnu mrežu. U nedelju kasno uveče još uvek je bez struje a delom i bez grejanja bilo 31.000 domaćinstava i 1700 firmi.

Nadležni računaju da će se stanje svuda normalizovati do četvrtka popodne (8. januar).

Protiv „imperijalističkog načina života“

Policija je povela istragu, uverena da je požar podmetnut. Pojavilo se pismo malo poznate „Grupe Vulkan“ koja se pripisuje radikalnom levo-zelenom miljeu.

U njemu se akt sabotaže opisuje kao „nužna odbrana“ protiv „imperijalističkog načina života“ Globalnog Severa i čin „međunarodne solidarnosti sa svima koji štite Zemlju i život“ boreći se protiv fosilnih goriva. Navode da su isključili mogućnost da neko strada zbog njihove akcije i izvinili se „manje imućnim ljudima“ zbog neprijatnosti.

Policija pismo smatra verodostojnim i autentičnim, rekla je jedna portparolka policije.

U potrazi je najpre bilo 160 policajaca sa gomilom dronova. Još nije poznato kako će tužilaštvo kvalifikovati delo, ali je moguće da će biti smatrano činom terorizma.

Sa sličnim motivima i na sličan način je drugi deo Berlina ostao bez struje u septembru. I tada je bilo pogođeno pedesetak hiljada domaćinstava.

Ne zna se ko stoji iza „Grupe Vulkan“, koju policija svrstava u ekstremističke levičarske, niti koliko članova broji i kako je ustrojena.

Njima se pripisuje niz sabotaža u poslednjih petnaestak godina, ciljali su železničku infrastrukturu, strujne vodove pa i gigantsku fabriku američkog proizvođača automobila Tesle nadomak Berlina.

„Neprihvatljivo je da očito ponovo levičarski ekstremisti napadaju strujnu mrežu i time ugrožavaju ljudske živote“, rekao je demohrišćanski gradonačelnik Kaj Vegner.

Gradska senatorka unutrašnjih poslova, socijaldemokratkinja Iris Špranger, nazvala je sabotažu „napadom na Berlinjanke i Berlince“.

Nemačka laka meta?

Uto se u štampi uveliko opet raspravlja o ranjivosti nemačke kritične infrastrukture, što je tema koja se iznova vraća još otkako je grupa ukrajinskih komandosa digla u vazduh krake gasovoda Severni tok 1 i 2 kod danskog ostrva Bornholm u Baltičkom moru, septembra 2022. godine.

Počinioci su sada očito lako izazvali kurcšlus pod metalnom konstrukcijom mostića koji služi da sprovede kablove iz obližnje elektrane Lihterfelde na drugu stranu kanala.

„Udar na berlinsku strujnu mrežu je znak upozorenja“, piše lokalni berlinski Morgenpost. „Važni delovi infrastrukture u Nemačkoj su preslabo zaštićeni protiv napada ili sabotaža.“

Protiv toga, piše autor komentara, sam građanin malo može da uradi. Ali nešto može – da ima spremne zalihe i baterijske lampe.

