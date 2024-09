U ruskom napadu na vojno obrazovnu ustanovu u Poltavi, u centralnoj Ukrajini, poginula je 41 osoba, a povređeno je više od 180 drugih, rekao je u predsednik zemlje Vladimir Zelenski.

Zelenski je rekao da su, prema preliminarnim informacijama, dve balističke rakete pogodile objekat i obližnju bolnicu u utorak ujutro.

‼️Absolutely horrific news coming out about Poltava where russia just hit a hit an educational institution & a hospital with two ballistic missiles. There’s already 41 dead and 180 injured. There truly is no limit to russian evil. I seriously feel sick. #russiaisateroriststate pic.twitter.com/MoGouE66SL

— Їne Back Їversen (@IneBackIversen) September 3, 2024