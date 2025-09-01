Noćašnji zemljotres jačine 6 stepeni Rihterove skale pogodio je istočni Avganistan, pri čemu je najmanje 622 ljudi izgubilo život, a više od 1.500 je povređeno. Spasilačke ekipe pokušavaju da stignu do udaljenih sela, dok se strahuje da će broj žrtava još rasti

Najmanje 622 osobe su poginule, a više od 1.500 je povređeno u zemljotresu jačine 6 stepeni Rihterove skale koji je noćas pogodio istočni deo Avganistana, saopštili su zvaničnici te zemlje.

Epicentar zemljotresa bio je nedaleko od grada Džalalabada, blizu granice sa Pakistanom i na dubini od 10 kilometara.

Zdravstvene vlasti u Kabulu, glavnom gradu Avganistana, saopštile su da spasioci žure da dođu do udaljenih sela u regionu koji ima dugu istoriju zemljotresa i poplava.

„Desetine kuća pod ruševinama“

Više izvora iz talibanske vlade reklo je za BBC da su „desetine kuća pod ruševinama“ i da sada strahuju da je stotine ljudi poginulo i ranjeno u zemljotresu.

Iz pokrajinske bolnice u Asadabadu, glavnom gradu pokrajine Kunar, kažu da primaju „jednog pacijenta svakih pet minuta“ i da je cela bolnica puna povređenih ljudi.

Talibanska vlada navodi da je povređeno najmanje 1.300 ljudi.

Pokrenuta je ogromna akcija spasavanja, ali s obzirom da je region teško dostupan, bilo kakve spasilačke operacije biće spore.

