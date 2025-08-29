Nemačka vojska

28.avgust 2025. Nina Verkhojzer / DW

Rado ide Nemac u vojnike?

Nemačka vlada usvojila je zakon o dobrovoljnom vojnom roku kojim planira da do 2030. značajno poveća broj vojnika i rezervista. Ipak, konzervativci upozoravaju da bez obaveznog roka Bundesver neće moći da dostigne željene kapacitet

28.avgust 2025. Natali Bertrams, Ingrid Gerkama

Ćelije sa pacovima i bez nade

U Belgiji, srcu Evropske unije, nalaze se neki od najpretrpanijih zatvora Evrope. Unutra vladaju nasilje, kriminal i narko-karteli. “Vreme” je pričalo sa čuvarima i bivšim robijašima koji tvrde da takvi zatvori stvaraju više problema nego što navodno sklanjaju kriminalce sa ulice