Nakon što su ih Rusi prvi put upotrebili pre godinu dana, dronovi s optičkim vlaknima sada su u rukama ukrajinskih brigada. Piloti iz „Azova“ i „Hartije“ otkrivaju kako funkcionišu i u kojim situacijama daju taktičku prednost

Dronovi s optičkim vlaknima – to je poslednja inovacija u trci u naoružanju između Ukrajine i Rusije. Pomoću optičkog kabla povezani su s onim ko upravlja. Prvi put su ih koristili Rusi pre godinu dana u Kurskoj oblasti, a sada tu tehnologiju koriste i „Azov“ i druge ukrajinske brigade. Ona ima čitav niz prednosti u poređenju s bežično upravljanim dronovima, prenosi Dojče vele.

„Kada bežično upravljan dron leti iznad brda ili pokušava tamo da sleti, signal i upravljanje se gube. A ovaj dron nastavlja da prenosi snimke – bez obzira na konfiguraciju terena“, objašnjava za DW jedan od pilota iz brigade „Azov“ s kodnim imenom Laplas.

Prednosti i mane dronova s optičkim vlaknima

Kretanje bežično upravljanih dronova može da bude ometano, a njihov video-signal neprijatelj može da otkrije. Dronovi s optičkim vlaknima smatraju se bezbednijim – barem za sada. Ipak, i oni imaju slabu tačku. Optički kabl jeste teško otkriti i izuzetno je izdržljiv – poput najlonske strune za pecanje. Ali, ako se negde zakači, recimo za drvo, može da pukne i da dron izgubi vezu.

Ukrajinski pilot kaže da ti dronovi imaju još jednu manu: „Ako kabl visi ili se zaplete u granje ili travu, a nije direktno na zemlji, veoma je uočljiv na sunčevoj svetlosti, posebno u zoru ili u sumrak.“ Na taj način kabl može lako da se isprati do onoga ko upravlja dronom.

To se, kaže, već događalo: dok je jedna ukrajinska jedinica upravljala dronovima iz podruma, Rusi su otkrili sklonište i napali ga – na sreću, bez žrtava.

Piloti dronova znaju da su oni sami po sebi dragocene mete. Jedan od njih, s kodnim imenom Bold iz brigade „Hartija“, za DW kaže: „Postoje različite vrste municije – za tenkove i drugo. Postoje i različiti cilindri s kablovima – različitih dužina, u zavisnosti od ciljeva koje treba napasti. Ako cilj nije udaljen više od deset kilometara, koriste se oni manji cilindri s kablovima.“

Priprema za upotrebu dronova sa kablom traje duže i zahteva više truda od onog kojim se upravlja radio-vezom. Ali zato njihova upotreba omogućava širi uvid u bojno polje. „Kada smo počeli da koristimo dronove s optičkim vlaknima, otkrili smo da se sasvim blizu nas nalaze mitraljeska gnezda, magacini s municijom i motocikli, što nismo očekivali“, kaže za DW komandir voda brigade „Hartija“, s kodnim imenom Aristokrat.

Dronovi s optičkim vlaknima mogu da ulaze i u unutrašnjost zgrada. „Lete kroz prostorije, hodnike, između kancelarija. Može čak detaljno da se vidi i šta je nacrtano po zidovima – a to je nešto što običan dron ne može da pokaže“, objašnjava Bold.

„Naš cilj je da uništimo neprijatelja“

Osim toga, dronovi, drže neprijatelja na odstojanju. „Kada dobijemo naredbu, na primer: ’Ubij vojnika na motociklu’, mi onda uključujemo dron da eliminiše neprijatelja“, kaže komandant bataljona Ares iz brigade „Hartija“.

To je nova ruska taktika – vojnici na motociklima pokušavaju da probiju ukrajinsku liniju odbrane. Male, brzo pokretne grupe napadača zamenile su velike oklopne juriše. Da bi ih odbili Ukrajinci koriste kamikaza-dronove, ali i one teže, za bombardovanje.

„Naš cilj je da uništimo neprijatelja svim raspoloživim sredstvima. Kako bismo imali taktičku prednost moramo da budemo korak ispred neprijatelja u razvoju, da se oslanjamo na najnoviju tehnologiju, da brzo uvodimo novine i pronalazimo nova rešenja“, kaže Ares.

Dronovi s optičkim vlaknima najnovija su inovacija na frontu. A sigurno neće biti i poslednja.