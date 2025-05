Predsednik Rusije Vladimir Putin predložio je obnavljanje direktnih pregovora sa Ukrajinom u Istanbulu 15. maja, „bez ikakvih preduslova“, kao odgovor na poziv Ukrajine i njenih saveznika da Moskva pristane na bezuslovni prekid vatre u trajanju od 30 dana ili će se suočiti sa dodatnim sankcijama.

Putin je u obraćanju novinarima u ranim jutarnjim časovima u nedelju (11. maj) pomenuo neuspešne mirovne pregovore koji su održani u Istanbulu u martu 2022, ubrzo nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, i predložio da se oni „ponovo pokrenu“.

„Posvećeni smo ozbiljnim pregovorima s Ukrajinom“, rekao je Putin, dodajući da ne isključuje mogućnost pristanka na prekid vatre kasnije, tokom direktnih razgovora sa Ukrajinom.

Zelenski: Ukrajina spremna za sastanak

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odgovorio je na Putinov predlog, ističući da je to pozitivan znak i da je ceo svet dugo čekao na ovakav korak.

Zelenski je na platformi Iks poručio da je prvi i neophodni korak ka završetku rata upravo prekid vatre.

„To je pozitivan znak što su Rusi konačno počeli da razmatraju mogućnost okončanja rata. Ceo svet je ovo čekao veoma dugo. Prvi korak ka stvarnom završetku bilo kog rata je primirje“, napisao je Zelenski.

Dodao je da nema smisla nastavljati sukobe „ni jedan jedini dan više“ i da očekuje od Rusije da potvrdi prekid vatre već od 12. maja.

„Nema smisla nastavljati ubijanje čak ni jedan jedini dan više. Očekujemo da Rusija potvrdi primirje – potpuno, trajno i pouzdano – počevši od sutra, 12. maja, a Ukrajina je spremna da se sastane“.

