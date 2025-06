Kremlj insistira na tradicionalnim, odnosno pro-porodičnim vrednostima i sve što proceni da nije na toj liniji, izbacuje iz države.

Tako su zakonodavci nedavno procenili da Šrek, Grinč i slični dečji junaci imaju štetno dejstvo po najmlađe. Na okruglom stolu održanom prošle nedelje tim povodom, nekoliko filmova, igračaka i igara optuženo je da su sredstva kroz koja zapadne zemlje „indoktriniraju“ rusku decu.

Kako je preneo „Moskovski tajms“, lider političke partije Pravedna Rusija Sergej Mironov optužio je Zapad da vodi „hibridni rat“ putem dečije zabave, navodeći izreku: „Ako želite da pobedite neprijatelja, odgajajte njihovu decu“.

„Nažalost, zapadne zemlje su veoma aktivno uključene u indoktrinaciju naše dece“, rekao je on.

Zapadna indoktrinacija

Poslanica Državne dume Jana Lantratova prezentovala je „dobre“ dečje filmove i igračke iz sovjetske ere, suprotstavljajući ih likovima koji potiču iz zapadnih zemalja, sa Šrekom i Grinčom.

„Ne izgledaju loše, ali imaju i fizičke i lične mane“, rekla je Lantratova o njima. „Postepeno, sa infiltracijom zapadne kulture, počeli su da se pojavljuju likovi koji su otelotvorili negativne osobine, ali su uzdignuti do statusa pozitivnih likova“, pisalo je u legendi jednog od slajdova njene prezentacije.

Rekla je i da nejasni zakoni sprečavaju vlasti da blokiraju sadržaj za decu zapadne proizvodnje.

Ovi stavovi su posledica zakona kojim se zabranjuje sadržaj označen kao „propagandu“ koja promoviše ideologije bez dece, dok Vladimir Putin pokušava da ohrabri žene da imaju decu kako bi se suprotstavio smanjenju nataliteta u zemlji.

Kazne za one koji prekrše ovaj zakon su novčane, do 400.000 rubalja za pojedince i do 5 miliona rubalja za pravna lica.

Podsetimo: Rusija je 2023. godine presudila da je „međunarodni LGBT pokret“ ekstremistička organizacija i usvojila zakon kojim se zabranjuje takozvana „propaganda netradicionalnih seksualnih odnosa“.