Telo britanskog milionera Majka Linča izvučeno je iz olupine jahte koja je potonula kod Sicilije, dok se njegova ćerka Hana (18) i dalje vodi kao nestala, rekao je izvor blizak spasilačkoj operaciji, prenosi Rojters.

Na brodu je bila ukupno 22 osobe, a 15 ljudi uspelo je da se spasi, uključujući Linčovu suprugu i njihovu bebu.

Tela ostale četiri osobe koje su nestale kada je jedrilica potonula, ranije su izvučena.

Obalska straža objavila je snimak kojim je utvrđeno da je jahta potonula za oko 60 sekundi.

Pretpostavlja se da je brod potonuo zbog pijavice koja je pogodila to područje.

BIG 🆕:Mike Lynch and daughter Hannah's dead bodies recovered from sunken superyacht

The bodies of British technology entrepreneur Mike Lynch and his daughter Hannah have been identified among the wreckage of the sunken #Bayesian #yacht#Sicily #Bayesianyacht #Mike #luxuryyacht…

