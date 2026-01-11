„Politiko“ najavljuje da bi SAD mogle da preuzmu kontrolu nad Grenlandom pre novembarskih izbora u Americi ili do 4. jula

Kako prenosi „Politico“, SAD bi mogle da preuzmu kontrolu nad Grenlandom narednih meseci.

Pozivajući se na stručnjake i zvaničnike, ovaj medij navodi dva datuma: pre novembarskih izbora u Americi ili do 4. jula, kada zemlja slavi 250 godina nezavisnosti.

Rizik od takvog razvoja događaja se priznaje kao „realan i ozbiljan“.

„Politiko“ naglašava da će za Grenland Bela kuća verovatno zauzeti drugačiji pristup prema Grenlandu nego što je to učinila u Venecueli. Umesto vojne sile, SAD bi mogle da pribegnu političkom pritisku i mogućem podmićivanju lokalnih zvaničnika.

Stručnjaci veruju da bi takva operacija mogla da izazove dublje podele među saveznicima NATO-a i EU nego trenutna podrška Ukrajini. Po njihovom mišljenju, Grenland neće dobiti isti nivo solidarnosti u svetu kao što je to imao Kijev.

Ranije danas „Mejl on sandej“ objavio je pozivajući se na izvore da je američki predsednik Donald Tramp naredio komandantima američke vojske da sačine plan za invaziju na Grenland, ali se visoki vojni zvaničnici tome opiru.

Britanski „Telegraf“ javlja da je britanski premijer Kir Starmer u pregovorima sa evropskim saveznicima o raspoređivanju vojnih snaga na Grenlandu.

