U ukrajinskom napadu na Belgorod pogođena je višespratnica, povređeno je 19 osoba, uključujući dvoje dece. Glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski ističe da se situacija u Harkovskoj oblasti značajno pogoršala i da se vode teške borbe s ruskim snagama u pograničnim oblastima, prenosi RTS.

Prema preliminarnim informacijama, u ukrajinskom napadu na Belgorod povređeno je 19 osoba, uključujući dvoje dece, rekao je gubernator Belgorodske oblasti Vjačeslav Glatkov. On je dodao da mrtvi nisu pronađeni.

⚡️ The roof of an apartment building in the Russian city of Belgorod has just collapsed

Several rescuers were trapped under the rubble. pic.twitter.com/110EQbhf48

