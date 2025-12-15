Hose Antonio Kast nikada nije tajio da je obožavalac Pinočea. „Da je živ, glasao bi za mene“, rekao je jednom prilikom. Novi predsednik Čilea blizak je Donaldu Trampu i njegovom MAGA pokretu

Desničarski političar Hose Antonio Kast pobedio je u drugom krugu predsedničkih izbora protiv levičarke Janet Hara, saopštila je izborna komisija Čilea.

Prema zvaničnim rezultatima, 59-godišnji kandidat Republikanske partije osvojio je oko 58 odsto glasova. Hara je dobila skoro 42 odsto i priznala poraz. „Demokratija je jasno progovorila“, napisala je na mreži X, nakon što je telefonom čestitala Kastu, piše DW.

„Čile želi promenu“, rekao je Kast pred pristalicama u prestonici Santjagu de Čile. „I kažem vam, da, Čile će doživeti pravu promenu.“

Hiljade ljudi izašle su na ulice glavnog grada Santjago de Čilea i drugih gradova ove južnoameričke zemlje kako bi proslavile Kastovu pobedu. Mnogi su nosili čileansku zastavu i crvene kačkete sa natpisom „Make Chile Great Again“.

Ovim se Čile suočava sa najvećim pomeranjem udesno od završetka vojne diktature Augusta Pinočea u martu 1990. Nakon pobede hrišćanskog demokrate Rodriga Paza u Boliviji u avgustu i trijumfa Danijela Noboae u Ekvadoru u oktobru, Čile je sledeća južnoamerička država koja doživljava duboku političku promenu.

Po ugledu na Trampa

Po struci pravnik, Kast je u kampanji najviše poena osvojio temama migracija i kriminala – pitanjima koja, prema anketama, najviše brinu Čileance. Iako se Čile i dalje smatra jednom od najsigurnijih zemalja Južne Amerike, stope kriminala su poslednjih godina porasle. Kast je obećao da će angažovati vojsku u određenim kvartovima, podići zidove i rovove na granicama i ubrzati deportacije.

Najavio je i proterivanje svih migranata bez važećih dokumenata i formiranje brze interventne jedinice po uzoru na američku službu ICE.

Otac devetoro dece najavio je da želi da ukine liberalni zakon o abortusu u Čileu, iako ankete pokazuju da se većina građana tome protivi.

Kast održava bliske veze sa MAGA pokretom Donalda Trampa u SAD. Više puta je bio gost na republikanskoj CPAC konferenciji i važi za poštovaoca mađarskog premijera Viktora Orbana. Poput Trampove administracije, 59-godišnjak obećava drastično smanjenje državnih troškova i državnog aparata.

Mračno poreklo uticajne porodice

Kast potiče iz uticajne i brojne porodice koja je posle Drugog svetskog rata iz Nemačke pobegla u Čile.

Nekoliko od njegovih devetoro braće i sestara bili su, kao i on, poslanici ili senatori, a jedan brat je tokom diktature Augusta Pinočea bio predsednik Centralne banke i ministar.

Njegov otac, Mihael Kast Šindele, bio je poručnik Vermahta, član Hitlerove omladine i kasnije NSDAP-a. Tokom rata borio se u Sovjetskom Savezu i Italiji, gde su ga zarobile američke trupe.

Uspeo je da pobegne iz zarobljeništva i najpre se sklonio u Talkirhdorf u Bavarskoj, gde je upoznao svoju buduću suprugu, Olgu Rist Hagšpil. Mihael Kast Šindele je uspeo da nabavi lažni identitet i pokušao da dobije potvrdu o denacifikaciji, ali mu je odbijena, pa je ultra-konzervavni katolik, uz pomoć Vatikana preko takozvanih „pacovskih kanala“pobegao u Čile. U Čileu je u gradu Buin osnovao fabriku kobasica „Cecinas Bavaria“ i postao ugledan član zajednice.