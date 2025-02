Nakon što su desetine zemljotresa nekoliko dana tresle Santorini, zatvorena je i popularna Crvena plaža. Na nju su se nakon zemljotresa obrušile stene, a zemljotresi koji ovih dana potresaju to područje menjaju i konfiguraciju terena i utiču na nivo mora.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi kako se kamen obrušio na plažu i turiste, prenosi Jutarnji list.

Do jedne od najpoznatijih svetskih plaža, poznate po crvenim stenama i crnom pesku, više se ne može doći kopnom, a ovo je prvi put da je zatvorena.

Očekuje se da će još stotine ljudi napustiti grčko ostrvo Santorini u sredu pošto su zemljotresi pogađaju popularnu letnju turističku destinaciju već šesti dan.

Oko 6.000 ljudi otišlo je trajektom i avionom poslednjih dana zbog stotina malih zemljotresa zabeleženih u okolnom moru, potresanja zgrada, podizanja prašine na stenovitim liticama ostrva i izazivanja straha od velikog zemljotresa.

Rocks are falling from cliffs in Santorini following an unusual number of earthquakes, Wednesday in a row. Schools and official institutions have been closed, crowds of tourists and citizens are fleeing the popular island due to the unusual phenomenon pic.twitter.com/cOZRGtIyuA

