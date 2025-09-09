Izrael je u utorak (9. septembar) izveo napad na rukovodstvo Hamasa u Kataru. Meta su bili pregovarači Hamasa, prenose mediji

Izrael je u utorak (9. septembar) izveo napad na rukovodstvo Hamasa u Kataru, šireći vojnu akciju koja se odvija širom Bliskog istoka.

Izrael je preuzeo odgovornost za napad, napisao je na društvenoj mreži Iks (X) premijer te zemlje Benjamin Netanjahu.

„Današnja akcija protiv glavnih terorističkih vođa Hamasa bila je potpuno nezavisna izraelska operacija. Izrael ju je pokrenuo, Izrael ju je sproveo i Izrael preuzima punu odgovornost“, napisao je on.

Prime Minister’s Office: Today’s action against the top terrorist chieftains of Hamas was a wholly independent Israeli operation. Israel initiated it, Israel conducted it, and Israel takes full responsibility. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 9, 2025

Jedan izraelski zvaničnik prethodno je potvrdio da je Izrael izvršio napad na lidere Hamasa u Kataru. Televizija Al Džazira iz Katara, pozivajući se na izvore iz Hamasa, navodi da je napad bio usmeren na pregovarače Hamasa koji učestvuju u razgovorima o prekidu vatre u Gazi.

Nekoliko eksplozija odjeknulo je u Dohi u utorak, rekli su očevici za Rojters.

Oblaci crnog dima izdizali su se iz benzinske stanice. Odmah uz benzinsku pumpu nalazi se mali stambeni kompleks koji čuva katarska garda 24 časa dnevno otkako je počeo sukob u Gazi.

Kola hitne pomoći i najmanje 15 policijskih i neobeleženih vladinih vozila popunila su ulice oko mesta eksplozije sat vremena nakon napada.

Izraelski mediji, pozivajući se na izjavu visokog izraelskog zvaničnika, navode da je napad bio usmeren na visoke lidere Hamasa među kojima je Khalil al-Haja.

Katar, koji posreduje između Hamasa i Izraela, osudio je „kukavički“ izraelski napad na zvaničnike Hamasa i nazvao ga flagrantnim kršenjem međunarodnog prava.

Izraelski Kanal 12, pozivajući se na izraelskog zvaničnika, objavio je da je američki predsednik Donald Tramp dao zeleno svetlo za napad na rukovodstvo Hamasa u Kataru.

Rojters nije mogao odmah da potvrdi ovaj izveštaj.

Reakcije

Povodom napada, reagovali su brojni lideri.

Kuvajt izražava snažnu osudu i osuđivanje brutalne agresije koju je sestrinska Država Katar doživela od nepravednih izraelskih snaga, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Kuvajta na Iksu (X).

Ministarstvo spoljnih poslova UAE saopštilo je da UAE oštro osuđuje izraelski napad na Dohu i naziva ga „očiglednim i kukavičkim“.

Jordanski ministar spoljnih poslova Ajman Safadi oštro je osudio ono što je nazvao „kukavičkim“ napadom Izraela na Katar u objavi na Iksu, rekavši da je to očigledno kršenje međunarodnog prava.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova rekao je da je izraelski napad na zvaničnike Hamasa u Kataru „opasan“ i da predstavlja „kršenje međunarodnog prava“, javljaju iranski mediji.

Na već zakazanoj konferenciji za novinare, generalni sekretar UN-a Antonio Gutereš osudio je izraelski napad u Dohi.

„Upravo saznajemo o izraelskim napadima u Kataru, zemlji koja je igrala veoma pozitivnu ulogu u postizanju prekida vatre i oslobađanju svih talaca. Osuđujem ovo flagrantno kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Katara.“

„Sve strane moraju raditi na postizanju trajnog prekida vatre, a ne na njegovom uništavanju.“

Izvor: Reuters