Najmanje 94 osobe su poginule na severu Nigerije kada je eksplodirala cisterna sa gorivom koja je učestvovala u udesu, objavio je CNN.

Eksplozija se dogodila u utorak kasno uveče po lokalnom vremenu u državi Jigava.

Vozač cisterna je skrenuo kako bi izbegao sudar s kamionom u gradu Majia, rekao je on.

„Oko 23:30 u utorak u gradu Majia, u oblasti lokalne uprave Taura u Jigavi, vozač cisterne izgubio je kontrolu u blizini Univerziteta Kadija i cisterna je eksplodirala“, navodi se u saopštenju portparola policije, prenose lokalni mediji.

Fuel tanker explosion kills at least 90 in northwestern Nigeria pic.twitter.com/oL5iHRNEze

— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) October 16, 2024