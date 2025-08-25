Američka Nacionalna garda u Vašingtonu počela je u nedelju da nosi oružje. Donald Tramp hoće da je rasporedi i u Čikagu i Baltimoru. Zašto predsednik SAD izvodi vojsku na ulice američkih gradova

Više od 2.200 vojnika raspoređeno je na ulicama Vašintona u borbi protiv kriminala na zahtev predsednika SAD Donalda Trampa, saopštila je američka vojska. Po sredi je Trampov plan da „sredi situaciju sa beskućnicima, pljačkama i da zavede red u prestonici Amerike“ u kojoj „vladaju bande“, iako policijska statistika u glavnom gradu pokazuje pad nasilnog kriminala 2023. i 2024. godine.

„Počev od nedelje uveče, 24. avgusta 2025. godine, vojnici Zajedničke operativne grupe Vašington počeli su da nose svoje službeno oružje“, navodi se u saopštenju američke vojske. Otvoreno će nositi pištolje M17 i puške M4.

National Guard Nacionalna garda u Vašingtonu / AP Photo/Jose Luis Magana

Oružje su ovlašćeni da koriste samo „kao poslednje sredstvo i samo kao odgovor na neposrednu pretnju smrću ili teškim telesnim povredama“, piše „Vašington post“. Nemaju pravo da vrše hapšenja, ali mogu da zadrže osumnjičene dok ne stigne policija.

Slične operacije Tramp planira i za Čikago i Baltimor u kojima vladaju Demokrate, a iza priče o borbi protiv nasilja na ulicama stoji i njegova konstantna potreba da u Americi održava stanje vanredne situacije i uvodi osećaj straha ljudima.

Oštre kritike Demokrata

Gradonačelnik Čikaga Brendon Džonson je izjavio da su u njegovom gradu ubistva protekle godine opala za više od 30 odsto a ulične pucnjave za 40 odsto. I u Baltimoru je kriminalitet u padu. Demokrate oštro kritikuju Trampovu nameru da američkim gradovima patrolira vojska, što je inače odlika diktatorskih režima.

Trump District of Columbia Vojna vozila u Vašingtonu / Foto: AP Photo/Rod Lamkey, Jr.

Predsednik SAD se poziva na savezni zakon poznat kao Section 12406 koji dozvoljava predsedniku SAD da raspoređuje Nacionalnu gardu u slučaju Invazije, pobune ili da bi se omogućilo sprovođenje zakona.

Trampu nenaklonjeni mediji njegovo „poigravanje“ Nacionalnom gardom tumače kao pokušaj da gradove u kojima vladaju demokrate predstavi kao mesta haosa, a sebe kao neustrašivog borca za uspostavljanje reda i zakona.

U slučaju protesta, kakvi su bili u Los Anđelesu, demonstrante bi mogao da ocrni kao ekstremiste i mobiliše svoju bazu za otpor „radikalnim levičarima“, kako voli da naziva sve one koji se protive njegovom načinu vladanja. Slike Nacionalne garde, vojnih vozila i oružja, u američkim gradovima mogle bi da postanu normalnost i simobol Trampove unutrašnje politike.