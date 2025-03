Glavna evropska tužiteljka Laura Koveši izjavila je u utorak da Evropsko javno tužilaštvo istražuje moguću zloupotrebu fondova Evropske unije u vezi sa rekonstrukcijom železničke stanice u Novom Sadu, ali se neće baviti istragom nesreće u kojoj je život izgubilo 15 ljudi.

Koveši je za Radio-televiziju Srbije (RTS) rekla da je reč o zajmovima koje je za rekonstrukciju pruge i stanice dodelila Evropska investiciona banka i da su, u konkretnom slučaju Srbije, dobili pritužbu privatnog lica, što je bio osnov da otvore istragu.

Za postupak su, kako je navela, nadležni sudovi u Belgiji ili Luksemburgu, jer je tu sedište potencijalno oštećenih institucija, a od tužilastva u Srbiji se očekuje saradnju u dostavljanju informacija i dokaza.

„Naša uloga je da istražimo kako je trošen novac EU, da li je potrošen pravilno u svrhe za koje je dodeljen, i zbog toga smo otvorili istragu u Srbiji. Da budem vrlo jasna, mi ne istražujemo samu nesreću u Novom Sadu, ne istražujemo kako su ti mladi ljudi poginuli. To nije naša nadležnost“, kazala je Koveši.

Prema njenim rečima, nadležnost tog tužilaštva je da utvrde da li je u ukupnoj sumi novca koja je dodeljena kroz evropski projekat bilo malverzacija, korupcije ili pranja novca, kada je reč o sredstvima EU.

Govoreći o saradnji sa srpskim državnim organima, Koveši je istakla da moraju da se oslone na njihovu podršku i da će svi zahtevi ići Javnom tužilaštvu i srpskim tužiocima.

Upitana zašto je Srbija jedina zemlja kandidat koja još nema sklopljen radni sporazum sa njenim tužilaštvom, ona je rekla da ne zna zašto to još nije dogovoreno i poručila da je Evropsko javno tužilaštvo otvoreno za to potpisivanje.

„Ako građani Srbije dižu glas protiv korupcije, to je veoma pozitivan znak, jer oni shvataju koliko je to ozbiljno i reagovali su. Ako oni žele da žive u čistoj zemlji, i bore se za to, mislim da je to najvažniji razvoj koji možete imati“, ukazala je Koveši.