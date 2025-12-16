Ruski sud u Moskvi je na zahtev Tužilaštva i bez prisustva javnosti, proglasio feministički pank bend Pusi Rajot ekstremističkom organizacijom. Ova presuda mnogo govori o o stanju osnovnih ljudskih prava u Rusiji

Ruski feministički pank bend Pusi Rajot (Pussy Riot), poznat po nastupima protiv režima Vladimira Putina, okarakterisan je pred sudom u Moskvi kao „ekstremistička organizacija“, što znači zabranu aktivnosti te grupe u Rusiji.

Ta presuda doneta je bez prisustva javnosti, na zahtev Tužilaštva, javlja Rojters.

Članice benda Pusi Rajot, koje su već godinama u egzilu, često govore protiv ruskog rata u Ukrajini, a u septembru su osuđene u odsustvu na zatvorske kazne do 13 godina zbog, kako je navedeno u presudi, iznošenja laži o ruskoj vojsci.

Članice benda označene su kao „strani agenti“, a odbacile su svojevremeno sve optužbe, navodeći da su politički motivisane.

Današnja presuda, kako navodi Rojters, kojom grupa Pusi Rajot deli oznaku „ekstremističke organizacije“ sa Jehovinim svedocima ili političkom organizacijom pokojnog opozicionara Alekseja Navaljnog, olakšaće vlastima da gone pristalice tog benda u Rusiji ili ljude koji su sarađivali sa njima u prošlosti.

Tužilaštvo je u obrazloženju zahteva da bend Pusi Rajot bude proglašen za ekstremističku organizaciju navelo nekoliko njihovih aktivnosti za koje smatra da su bile pretnja državnoj bezbednosti, uključujući muzički protest te grupe protiv Putina u crkvi u Moskvi 2012. godine, koji im je doneo globalnu popularnost.

Advokat benda Leonid Solovjev izjavio je nedavno, akko je preneo Tass, da su sve akcije Pusi Rajot bile ironične i da njihov cilj nije bilo remećenje ustavnog poretka.

Izvor: FoNet

