Francuska

06.октобар 2025. I.M.

Francuski premijer Sebastijan Lekorni podneo ostavku

Samo nekoliko sati nakon što je predstavio novu vladu, francuski premijer Sebastijan Lekorni podneo je ostavku predsedniku Emanuelu Makronu. Opozicija traži prevremene izbore, dok se zemlja suočava s budžetskom i političkom krizom.

Izbori u Češkoj

06.октобар 2025. Uroš Mitrović

Povratak pragmatičnog populiste Andreja Babiša

Da li je pobednik parlamentarnih izbora u Češkoj Andrej Babiš baš tolika noćna mora za Evropsku uniju, kako ga mnogi mediji predstavljaju? Podršku za formiranje vlade svakako traži od evroskeptičnih, desničarskih partija

Papa Lav XIV

Gaza

05.октобар 2025. M.S.

Papa Lav XIV: Na Blistom istoku postignut napredak u mirovnim pregovorima

Nakon što je Hamas odgovorio na mirovni plan koji je predstavio američki predsednik Donald Tramp za okončanje rata u Gazi, oglasio se i poglavar Rimokatoličke crkve koji je pozdravio ovaj „značajan napredak" ka miru. Međutim, izraelski premijer Benjamin Netanjahu ima drugačiju poruku

Vladimir Putin i Donald Tramp

Vojni i politički odnosi

05.октобар 2025. M. L. J.

Putin: „Tomahavk bi uništio odnose Rusije i Amerike“

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da bi eventualna odluka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) da snabde Ukrajinu dugodometnim raketama „tomahavk“, koje bi mogle da ciljaju i mete duboko na ruskoj teritoriji, vodila ka uništenju odnosa Moskve i Vašingtona.

Gruzija

05.октобар 2025. M. L. J.

Neredi u Gruziji: Sukob građana i policije

Desetine hiljada građana okupilo se u subotu, 4. oktobra, u blizini Trga slobode u Gruziji, na poziv opozicije i na dan lokalnih izbora koje nekoliko opozicionih stranaka bojkotuje