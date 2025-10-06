Izraelske vlasti deportovale su u ponedeljak (6. oktobar) 171 aktivista koji su prethodno zarobile jer su pokušali da uđu u Gazu i dostave humanitarnu pomoć. Među njima je i srpski student Ognjen Marković

Švedska aktivistkinja Greta Tunberg i 170 članova flotile Global Sumud poleteli su sa aerodroma Ramon na jugu Izraela, na putu ka Grčkoj i Slovačkoj, saopštilo je izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova, prenosi Times of Israel.

Među deportovanima je i student iz Srbije Ognjen Marković.

Kako se navodi, deportovani su državljani Grčke, Italije, Francuske, Irske, Švedske, Poljske, Nemačke, Bugarske, Litvanije, Austrije, Luksemburga, Finske, Danske, Slovačke, Švajcarske, Norveške, Ujedinjenog Kraljevstva, Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, saopštilo je ministarstvo.

Današnjim deportacijama, broj deportovanih aktivista povećan je na 341, dok je 138 i dalje u Izraelu, piše ovaj list.

171 additional provocateurs from the Hamas–Sumud flotilla, including Greta Thunberg, were deported today from Israel to Greece and Slovakia. The deportees are citizens of Greece, Italy, France, Ireland, Sweden, Poland, Germany, Bulgaria, Lithuania, Austria, Luxembourg, Finland,… pic.twitter.com/DqcGLOJov7 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 6, 2025

Za Izrael flota PR predstava

Izrael tvrdi, kako se navodi u tekstu, da su „sva zakonska prava učesnika ove PR predstave bila i da će i dalje biti u potpunosti poštovana“, dodajući da su „laži koje šire deo njihove unapred planirane kampanje lažnih vesti“.

Jedino nasilje, navelo je ministarstvo na društvenoj mreži Iks (X), a prenosi ovaj medij, izvršio je jedan španski učesnik koji je ugrizao medicinskog radnika u zatvoru Ketziot.

Tunberg i drugi pritvoreni tvrde da ih je Izrael zadržavao u nezakonitim uslovima, piše u tekstu.

Humanitarna flota za Gazu isplovila je u avgustu, a zaustavljena je 1. oktobra.

Studenti Fakulteta dramskih umetnosti u blokadi objavili su 1. oktobra da je presretnuta flota na kojoj je bio i Ognjen Marković. U Beogradu je održana i protestna šetnja Bogdanu do ambasade Izraela.

Kako su reagovali srpski političari na vest da je u floti i student iz Srbije?

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije saopštilo je u četvrtak (2. oktobar) da pažljivo prati situaciju u kojoj se nalazi državljanin Republike Srbije, član posade broda flotile Sumud, i u koordinaciji sa Ambasadom Republike Srbije u Tel Avivu angažovano je u pružanju konzularne zaštite.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao je pomalo ironičan odgovor na dešavanja.

„Pratio sam noćas vesti, video sam što se događa, sve je očekivano. Niko, čini mi se, u svetu nije iznenađen, zato je reagovala i Đorđa Meloni ranije i rekla da se to zaustavi. Neki ljudi to nisu želeli ili ni po kojoj ceni nisu hteli. Što se tiče borbe za naše ljude, to je naša obaveza. Neretko smo imali posla sa neodgovornim ljudima, mi tih spasilaca sveta imamo koliko god hoćete. Danas, na kraju, kad nisu u stanju sebe da spasu, zovu državu u pomoć. Država je, naravno, tu uvek da pomogne i uvek će da učini sve što može”, rekao je Vučić u četvrtak 2. oktobra.

Ministar informisanja Boris Bratina je pitao „zašto da bude oslobođen kad ga niko nije terao da ide tamo”.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković je rekao da student „pravi međunarodni skandal”.

