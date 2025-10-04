„Ostalih 15 Italijana nije potpisalo obrazac za dobrovoljno puštanje na slobodu i moraće da sačekaju sudsko proterivanje sledeće nedelje“, dodao je Tajani.
Turske vlasti su saopštile ;da danas popodne očekuju povratak 36 svojih državljana specijalnim letom, napisao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Turske Ondžu Kečeli na platformi Iks (X) i dodao da konačan broj još nije utvrđen.
Rekao da se očekuje da će u tom avionu biti i državljani drugih zemalja.
Presretanje flotile izazvalo je oštre reakcije nekih država, uključujući Tursku koja je ocenila da je to bio „teroristički čin“ Izraela i pokrenula istragu jer su izraelske snage na brodićima uhapsile i državljane Turske.
U junu i julu Ratna mornarica Izraela je zaplenila dve jedrilice sa Gretom Tunberg i Rimom Hasan koje su plovile ka Gazi. Iskrcane su u Izraelu i deportovane.
Grad Gaza pretrpeo je novu noć teških bombardovanja, u kojima je, prema Civilnoj odbrani, uništeno najmanje 20 kuća. Među poginulima ima i dece, dok se spasilačke ekipe bore da dođu do zatrpanih žrtava
U Berlinu je predstavljen godišnji izveštaj o stanju u istočnim pokrajinama. Poverenica Elizabet Kajzer naglasila je da mladi na istoku osećaju „drugačiji identitet“, dok razlike u bogatstvu i demografiji produbljuju podelu.
Prvog oktobra uveče izraelska ratna mornarica zaustavila je više brodova na kojima su bili propalestinski aktivisti sa humanotarnom pomoći za Pojas Gaze. Sve dosadašnje pokušaje od 2010. godine sprečila je izraelska vojska
Kao što Vučić govori o dijalogu, Dačić i Vasiljević zbore o zakonu, borbi protiv kriminala i policiji od koje „ni jedne nema bolje“. Reč je o čistom fejku, kao što je i sve ostalo pod naprednjačkim režimom
