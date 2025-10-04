Italija i Turska organizuju povratak svojih državljana iz Izraela, nakon što su izraelske snage presrele flotilu solidarnosti „Global Sumud“ koja je pokušala da dostavi humanitarnu pomoć Gazi

Grupe od 26 Italijana i 36 Turaka danas će otputovati iz Izraela pošto su izraelske snage presrele međunarodnu flotilu pomoći za Gazu.

Italijanske vlasti su saopštile da će prva grupa 26 italijanskih državljana koji su bili na jedrilicama i brodićima flotile „Global Sumud“, uskoro napustiti Izrael čarter letom.

Ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani je društvenoj mreži Iks (X) napisao da će Italijani biti prvo prevezeni u Istanbul.

„Ostalih 15 Italijana nije potpisalo obrazac za dobrovoljno puštanje na slobodu i moraće da sačekaju sudsko proterivanje sledeće nedelje“, dodao je Tajani.

Turske vlasti su saopštile ;da danas popodne očekuju povratak 36 svojih državljana specijalnim letom, napisao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Turske Ondžu Kečeli na platformi Iks (X) i dodao da konačan broj još nije utvrđen.

Rekao da se očekuje da će u tom avionu biti i državljani drugih zemalja.

Presretanje flotile izazvalo je oštre reakcije nekih država, uključujući Tursku koja je ocenila da je to bio „teroristički čin“ Izraela i pokrenula istragu jer su izraelske snage na brodićima uhapsile i državljane Turske.

U junu i julu Ratna mornarica Izraela je zaplenila dve jedrilice sa Gretom Tunberg i Rimom Hasan koje su plovile ka Gazi. Iskrcane su u Izraelu i deportovane.

Izvor: Beta