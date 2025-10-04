Imenovanje

03.октобар 2025. I.M.

Sara Malali, prva žena na čelu Crkve Engleske

Sara Malali imenovana je za nadbiskupa Kenterberijskog, postavši prva žena u istoriji Anglikanske crkve na toj poziciji. Ona je poručila da će ovoj ulozi pristupiti „s mirom i poverenjem u Boga“.