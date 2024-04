Državno javno tužilaštvo Hrvatske saopštilo je da sprovodi istragu o slučaju reditelja Dalibora Matanića, za kojeg se, navodi se, saznalo da je polno uznemiravao koleginice, prenosi hrvatski portal Indeks.

Policija je za Indeks potvrdila da je započela sa istragom u slučaju Matanić, ali i da je dužna da vodi brigu o tajnosti u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku, te da u ovom trenutku nisu u mogućnosti da iznose detalje.

Načelnik Uprave kriminalističke policije Antonio Gerovac rekao je da će policija započeti sa istragom, ne precizirajući o kakvim se kaznenim delima radi.

„O kakvim se konkretno kaznenim djelima radi, ja vam sad u ovom trenutku ne mogu reći. Mi moramo ipak poduzeti određene radnje da bismo znali zaključiti o čemu se radi. Ono što smo iz medijskih naslova mogli zaključiti do sada je da bi se moglo raditi o kaznenim djelima koja se gone po službenoj dužnosti. Mi imamo obavezu, ako se radi o kaznenim djelima koje se goni po službenoj dužnosti, da poduzmemo izvide i to ćemo sa nadležnim državnim tijelima jednostavno poduzeti“, rekao je Gerovac.

Hrvatsko tužilaštvo u saopštenju navodi da se radi o muškoj osobi rođenoj 1975. godine.

„Odluka o daljim radnjama biće doneta po prijemu rezultata kriminalističkog istraživanja“, navodi se u saopštenju.

Akademija dramskih umetnosti prekinula saradnju s Matanićem

Akademija dramskih umetnosti u Zagrebu je saopštila da je prekinula saradnju s Matanićem.

„Akademija dramske umetnosti najoštrije osuđuje postupke Dalibora Matanića koji su nedavno objavljeni u medijima. Saradnja s Daliborom Matanićem završetkom zimskog semestra je okončana, a u svetlu uznemiravajućih činjenica neće se obnoviti“, naveli su iz Dekanata ADU u odgovoru na pitanje Hine.

Naveli su i da Akademija dosad „nije zaprimila prijavu na neugodnosti ili uznemiravanja od Dalibora Matanića“, nakon što je prošle sedmice uputila molbu svim studentkinjama i studentima da anonimno ili neanonimno prijave uznemiravajuća iskustva.

Matanić na Fejsbuku priznao da je uznemiravao koleginice

U petak je objavljeno da je Matanić seksualno uznemiravao koleginice i zbog toga izgubio angažmane. Nakon toga se na Fejsbuku oglasio sam Matanić priznanjem da je uznemiravao koleginice pod uticajem droge i alkohola, izrazio žaljenje i naveo da se prijavio u ustanovu za lečenje zavisnosti.

„Iskreno i neizmjerno žalim zbog svojih neprimerenih postupaka, koji su izazvali kod pojedinih žena osećaj uznemirenosti i nelagode. Nisam bio svestan svog pogrešnog pristupa prema koleginicama izvan seta. Ne postoji opravdanje ni izvinjenje za moje postupke. Poznat sam po specifičnom, rubnom humoru i radikalnim metodama rada ne bi li glumci bili što bolji u kadru, no ništa ne opravdava ako nekome izazovete osećaj nelagode“, naveo je Matanić i dodao:

„Tek sada kad sam se samostalno prijavio u ustanovu za lečenje zavisnosti i u radu sa stručnim osobama, osvestio sam da sam na neprimeren način uznemiravao koleginice. Sve se zbivalo u trenucima kad sam bio pod uticajem alkohola ili droga“.

Zagrebački Večernji list je pre nekoliko dana objavio svedočenje glumica koje su imale neugodna iskustva sa Matanićem.

Spominje se broj od čak 200 žena koje su doživele neprimereno ponašanje reditelja, a neke od njih su, kako se navodi tekstu, postale punoletne.

Dalibor Matanić je sa filmom Fine mrtve djevojke osvojio sedam nagrada na Pulskom festivalu 2002. godine, uključujući i Veliku zlatnu arenu za najbolji film. Sa kratkometražnim filmom Tulum osvojio je dve hrvatske i dvanaest međunarodnih nagrada, dok je Zvizdan (2015) prikazan na 68. Filmskom festivalu u Kanu u takmičarskom programu, kada je i osvojio nagradu stručnog žirija „Izvestan pogled“.

Neke od njegovih najpoznatijih serija su Novine, Šutnja, Područje bez signala.