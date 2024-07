Mnogi u rano jutro, nekad čak i tokom noći, ostavljaju na plaži peškire i ležaljke kako bi osigurali da ih kad dođu na kupanje čekaju najbolja mesta. Ova praksa smeta meštanima i porodicama s decom u brojnim turističkim mestima , ali retko gde se nešto preduzima po tom pitanju.

Načelnik Opštine Tribunj, primorskog mesta nedaleko od Vodica u Hrvatskoj, odlučio je da stane na kraj takvim „rezervacijama“ mesta na plaži i organizovao je sakupljanje ostavljenih peškira, ležaljki, suncobrana, piše Nova.rs.

U objavi na Facebook-u napisao je: „Vraćamo ručnike, prostirke, ležaljke i rasklopne stolice. Samo mali detalj. Vraćamo stvari uz uplatnicu za neovlašteno korištenje pomorskog dobra. Od 11:00 do 13:00 se javiti u odjel komunalnog redarstva“, napisao je.

I ranije je sprovodio te akcije, ali bez naplate.

„Mi to radimo svake godine. Ove godine do sada nismo, jer smo računali da su ljudi naučili, ali promatrajući situaciju na plažama, jer do posla idem preko plaže, vidim da je to sve gore i gore. Tako smo se jučer navečer dogovorili da ćemo danas odraditi tu akciju. U nekih pola sata do 45 minuta prikupljanja smo napunili cijeli kombi materijala“, ispričao je Grubelić za Večernji list.

A u Barseloni protest protiv turizma

Nedavno su i stanovnici Barselone protestovali zbog turizma, a turistima su poručili: „Idite kući“.

Zbog turizma, kirije u ovom gradu porasle su za 18 odsto u odnosu na prošlu godinu, a sličan problem pogađa i Madrid.

Policija je procenila da je na protestu učestvovalo oko 2.800 ljudi, dok organizatori tvrde da ih je bilo oko 20.000.

Demonstranti su nosili transparetnte sa natpisima poput: “Barselona nije na prodaju”, *Dosta! Hajde da ograničimo turizam“, a bilo je i verbalnih sukoba koji su brzo okončani, preneo je El Pais.

Tokom protesta su ispaštali i brojni turisti, koje su demonstranti prskali vodom iz vodenih pištolja.

U Barseloni, prema podacima iz 2019. godine, 17,3 miliona posetilaca noće u gradu i još 10,5 miliona noći izvan grada, ali dan provode na ulicama Barselone.

Zbog turista deo pejsaža Barselone se izmenio, od prodavnica do turističkih apartmana, pri čemu postoji nelagodnost zbog problema suživota sa stanovnicima pojedinih kvartova.

S druge strane, privrednici i Gradska skupština podsećaju da turizam donosi 14 odsto gradskog BDP i više od 150.000 radnih mesta.