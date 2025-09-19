Evropska komisija predložila je državama-članicama Unije donošenje 19. paketa sankcija protiv Rusije zbog rata u Ukrajini, posebno na ruske energente, rekla je portparolka Komisije Paula Pinjo.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je posle razgovora s predsednikom SAD Donaldom Trampom u utorak najavila „dodatne mere“ EU protiv Rusije usmerene posebno na njen energetski sektor, kriptovalute, banke, podsetila je agencija AFP.

Tramp je tražio od saveznika da prekinu kupovinu ruske nafte pre nego što on preduzme kaznene mere protiv Moskve i da uvedu carine Kini jer gorivo kupuje od Rusije.

EU je već zabranila većinu uvoza ruske nafte i smanjila udeo koji uvozi iz Rusije sa 29 odsto početkom 2021, na dva odsto do sredine 2025. godine, piše agencija AP.

„Ruska ratna privreda podržana prihodima od fosilnih goriva finasira krvoproliće u Ukrajini. Da bismo to okončali, Komisija će predložiti ubrzanje progresivnog ukidanja uvoza ruskih fosilnih goriva“, napisala je Fon der Lajen.

Izvor: N1