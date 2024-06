Osnivač Vikiliksa Džulijan Asanž stigao je u Australiju, nakon 14 godina duga pravne sage, dok je izlazio iz aviona mahao je ljudima koji su došli na aerodrom da mu pruže podršku, a zatim je čvrsto zagrlio i poljubio svoju suprugu Stelu, vidi se na sminku koji je objavio The Guardian.

Asanža su dočekali porodica i prijatelji, a njegova supruga Stela je novinarima u Kanberi rekla da je Džulijanu Asanžu potrebno vreme da bi se obratio javnosti i zamolila da se se pre tog obraćanja „porodici dopusti da bude porodica“

„Džulijan je želeo da se svima iskreno zahvalim. Želeo je da bude ovde. Ali morate da razumete kroz šta je prošao. Treba mu vremena. Treba da se oporavi. I to je proces. Molim vas mo da nam date prostora, da nam date privatnosti, da nađemo svoje mesto“, rekla je Stela Asanž.

Ona je istakla da je njihovoj porodici „potrebno da bude porodica pre nego što progovori“ i to kada oni sami budu izabrali.

Foto: AP Stela Asanž

Novinari, urednici i izdavači da shvate opasnost

Stela Asanž je rekla da se nada da novinari, urednici i izdavači shvataju opasnost od američkog slučaja protiv njenog supruga zbog prikupljanja vesti i objavljivanja istinitih informacija koje javnost zaslužuje da zna.

„Taj presedan sada može, i biće upotrebljen u budućnosti protiv drugih medija. U interesu svih medija je da traže da se trenutno stanje promeni kroz reformu Zakona o špijunaži“, rekla je Stela Asanž.

Ona je naglasila da će njen suprug uvek braniti ljudska prava i žrtve.

„On je to uvek radio. I to je samo deo onoga što on jeste. On će ostati stati „duboko principijelan, bez straha“, rekla je Stela Asanž.

Izvor: The Guardian