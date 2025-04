„Ne verujem da bi trebalo da bude bilo kakvog mesta za vojna savezništva u Evropi sem NATO. Ultimativno, mislim da je cilj većine zemalja u Evropi i na Balkanu da postanu članice NATO“, izjavio je Džon Bolton, bivši američki savetnik za nacionalnu bezbednost u administraciji predsednika SAD Donalda Trampa.

„U pogledu članstva Ukrajine u NATO, to je jedina stvar preko koje Rusija nije spremna da pređe“, rekao je Bolton u intervjuu za dnevni list „Politika“.

On je naveo da su do tog zaključka su došle i Finska i Švedska, odnosno da je posle 75 godina neutralnosti njihova potpuna bezbednost „samo iza granica NATO-a“.

„Imati alternativno vojno savezništvo iz bilo kojih razloga, da li bi ono bilo usmereno protiv Srbije ili bilo koga drugog, to predstavlja stvaran korak unazad i rizik koji to sada predstavlja. Ako bi NATO alijansa počela da se rasipa, to bi značilo da bi ona i njen uspeh svih ovih godina od kako je formirana 1949. i održavala mir i bezbednost među članicama alijanse, bio doveden u pitanje, što bi imalo vrlo negativne posledice ne samo za Balkan već i širom Evrope“, rekao je Bolton.

Govoreći o regionu Zapadnog Balkana Boltion je podsetio da je pre nekoliko godina postignuto rešenje za Severnu Makedoniju.

„Mada to možda zvuči da je u pitanju bilo samo ime države, tu su bili i mnogi drugi izazovi ispod površine, što se odnosi i na pitanje Srbije i Kosova i drugih problema. Rešenje ne bi trebalo da bude u demonizaciji bilo koga, već da se ohrabruje ono što bih ja lično voleo da vidim, a to je diplomatska aktivnost iza kulisa i da vidimo da li bi to moglo da dovede do progresa i rešenja. Odgovor na to jeste da se ne bi trebalo opterećivati prošlošću, već da se pronađe nešto što je u interesu svih. Mi nastojimo da obezbedimo više stranih investicija da podignemo ekonomije na Balkanu kao celini da bi osigurali političku stabilnost, jer bez toga nema ni ekonomskog razvoja. Opet da kažem da je tiha diplomatija mnogo bolja od međusobnog međunarodnog optuživanja“, rekao je Bolton.