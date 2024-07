Donald Tramp, bivši predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) je ranjen na mitingu u Pesnilvaniji u subotu uveče.

CNN piše da je ubica koji je učestvovao u incidentu na mitingu Donalda Trampa u Pensilvaniji „neutralisan“, prema više izvora povezanih sa bezbednosnim službama.

Izveštava i da je, osim napadača, jedna osoba poginula u incidentu na Trampovom skupu, a druga ozbiljno povređena.

Nakon što se čuo pucanj, Tramp je pao na zemlju i prekrili su ga agenti Tajne službe. Obezbeđenje ga je podiglo i imao je krv na licu.

Tramp je potom odveden u vozilo i evakuisan sa lica mesta. Incident se dogodio nekoliko trenutaka nakon što je izašao na binu na mitingu.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF

— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024